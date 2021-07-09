يواجه المنتخب التونسي مساء اليوم السبت 3 جويلية ، منتخب الجزائر ، لحساب نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة. المباراة تدور بستاد القاهرة الدولي بداية من الساعة 19:00 توقيت تونس وستكون منقولة على أون سبورت ونيل سبورت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب أقل من 20 سنة (نصف النهائي): المنتخب التونسي يلاقي اليوم نظيره الجزائري..التوقيت والنقل التلفزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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