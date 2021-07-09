أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس تعاقده مع النجم الإسباني سيرخيو راموس حتى 2023. وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راموس ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.