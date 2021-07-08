نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيو بيتسو موسيماني وتصريحاته حول نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسيو بيتسو موسيماني مدرب فريق النادي الأهلي في حوار صحفي مع جريدة مغربية، في الأهلي إذا لم تتمكن من الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع فوزك بالدوري المحلي المصري ستكون إقالتك جاهزة من قبل مجلس إدارة النادي، ويتجهز النادي الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام في اليوم الموافق 17 يوليو أمام فريق كايزر تشيفز، من موطن بيتسو موسيماني، الجميع هنا يتحدث عن البطولة الأغلى فعند التعاقد معي أبلغوني بدوري أبطال أفريقيا لذلك أن هنا وأسعى لحصد النجمة العاشرة.

تصريحات مسيو بيتسو موسيماني للجريدة المغربية

في البداية كنت مرتاح ولكن الآن الوقت يداهمني لحصد النجمة العاشرة، لذلك أسعى جاهداً أنا والجهاز المعاون واللاعبين ومجلس الإدارة لحصد اللقب، والذهاب لكأس العالم للأندية مرة أخرى وهناك سوف نحصد اللقب، ولكن مع الكثير من الجهد والتركيز لدى الجميع وسوف نستعيد لقب النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات مره أخرى مثل الماضي.

الجميع يعلم أن بطولة أفريقيا صعبة المنال لوجود أندية قوية بلاعبين ذات مستوى ممتاز، مثل الزمالك والترجي وصنداونز والوداد والنجم الساحلي ولكن المرشح الأقوي ومرشح البطولة لكل عام هو النادي الأهلي.

ما هي تجهيزات النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

النادي الأهلى في المركز الثاني من بطولة الدوري المصري برصيد 45 نقطة، من أصل لعب 21 مباراة ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة، لذلك يحتاج الفوز في جميع المباريات المؤجلة ليتم صعوده لصدارة الدوري، ويكون الفارق بين منافسه الزمالك المصري هو نقطتين وستكون البطولة مشتعلة.

ويواجه النادي الأهلي اليوم المقاولون العرب في بطولة الدوري في تمام الساعه التاسعة مساءًا، ضيفاً على ملعب بتروسبورت، لذلك يسعى موسيماني لتحقيق اللقب مثل العام الماضي حقق اللقب والسوبر الأفريقي وكأس مصر.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولين العرب

في المرمى: محمد الشناوي، في الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول، في خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي ، أمام خط الوسط: الشحات – أفشة – طاهر، في الهجوم: محمد شريف

وتشهد القائمة عودة محمد هاني الذي من المحتمل أن ينزل بديلاً في الشوط الثاني وغياب عمرو السولية للراحة بناءاً على قرار المدرب الفني.