نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك الجديد لمتابعة أخبار الفريق اليوم وانتقالات اللاعبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار الزمالك اليوم تهم كل عشاق الفانلة البيضاء في كل مكان في مصر والوطن العربي كما تبحث الجماهير عن تردد قناة الزمالك الجديد والذي تم تغييره بداية من شهر يوليو الحالي، حيث أنها من اهم القنوات الرياضية في مصر نظراً لشعبيه فريق الزمالك الكبيرة وتهتم قناه الزمالك بنقل أخبار النادي و جميع انديه الأخري وأخبار الانتقالات الصيفية و مباريات الزمالك وتحليل كل مباراة وتتابع جميع الأخبار في كل مكان كما أنها تهتم بنقل مباريات الزمالك في الثمانينات والتسعينيات لكبار النجوم والقدامى وتذيع مباريات الزمالك الحالية في الدوري المصري وكاس مصر وهي قناه مجانيه تبث برامجها مجانا عبر القمر المصري النايل سات

تردد قناه الزمالك الجديد

يمكن لعشاق نادي الزمالك استقبال تردد قناه الزمالك الجديد على القمر المصري النايل سات على أي جهاز استقبال لدي

الأسرة حيث يتم ضبطه على الترددات الأتية:

تردد: 11449.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

برامج قناه الزمالك

منذ ان تم إطلاق قناه الزمالك في يناير 2020 وهي تقدم برامج شيقه تغطي أخبار النادي في كره القدم وجميع الألعاب الأخري كما أنها تغطي الأخبار الرياضية المصرية والعربية والعالمية ومن اشهر البرامج التي يتم تقديمها على قناه الزمالك:

برنامج زملكاوي وهو برنامج يومي يقوم بتقديمه محمد أبو العلا وخالد الغندور ويغطي أخباز النادي وخاصه فريق كره القدم كما يوجد برنامج أخبارنا من تقديم الإعلامية نيره الأحمر وهي أخت نجم كرة اليد احمد الأحمر وتقدمه ايضا فرح علي برنامج الثالثة يمين ويقدمه عبد الواحد السيد وهو الحارس السابق لنادي الزمالك

ويتم استقبال العديد من النقاد والمدربين الرياضيين مثل طارق يحيي واحمد عبد الحليم وحماده عبد اللطيف وجمال حمزه و احمد عيد عبد الملك و فاروق جعفر

أخبار نادي الزمالك اليوم

من اهم أخبار الزمالك اليوم انه يتم حاليا التفاوض مع نجم الزمالك المغربي بن شرقي من اجل تجديد عقده كما اعلن جنش حارس مرمى الزمالك توقيع على عقد جديد مع نادي الزمالك واللجنة الأولمبية تعطي الحقن مرتضى منصور في الترشح لانتخابات الزمالك القادمة عضو مجلس الإدارة يؤكد ترحيب النادي بزياره مرتضى منصور منصور نائب رئيس اللجنة الحالية للزمالك يؤكد صناع لا قيمه التبرعات قريبا بعد أسبوعين وطارق جبريل يعلن الزمالك لم يفاوض رمضان صبحي.