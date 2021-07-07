اليوم.. سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ومنتخبنا فـي المستوى الرابع

تعد المشاركة الرابعة له ويطمح بتحقيق نتائج مشرفة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

■■ تسحب اليوم قرعة النسخة الحادية عشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية “ روسيا 2021” والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم وستسحب القرعة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السلطنة بمدينة زيوريخ السويسرية ■■

ويشارك فيها منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختياره ضمن المنتخبات التي ستمثل القارة الآسيوية في مونديال الشواطئ، حيث سيمثل منتخبنا في حفل سحب القرعة عن بعد المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ونبيل البلوشي مدير المنتخب الوطني للقدم الشاطئية .

وقد تم تقسيم الفرق المشاركة الـ 16 على 4 مستويات المستوى الاول البرازيل والبرتغال وتاهيتي والمستوى الثاني اليابان والسنغال وسويسرا واسبانيا والمستوى الثالث باراجواي والسلفادوروالامارات وأوروجواي والمستوى الرابع منتخبنا وبيلاروسيا والولايات المتحدة الامريكية وموزمبيق وروسيا .

ويطمح منتخبنا في مشاركته الرابعة في المونديال العالمي الى الظهور بمستوى مشرف ومغاير عن الذي قدمه في المشاركات الثلاث السابقة والتي شارك فيها، حيث كانت أول مشاركة له بايطاليا عام 2011 ووقع في مجموعة ضمت كلا من البرتغال والسلفادور والارجنتين وحل فيها منتخبنا في المركز الاخير بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية وكانت المشاركة الثانية بالبرتغال عام 2015 واستطاع منتخبنا ان يحقق أول فوز له في المونديال عقب تغلبه على كوستاريكا أما المشاركة الثالثة كانت في بارجواي وحقق منتخبنا ايضا فوزا واحدا على نيجيريا في المجموعة الرابعة التي ضمت بجواره منتخبات البرازيل والبرتغال ونيجيريا .

ويواصل حاليا منتخبنا مرحلة إعداده من خلال المعسكر الداخلي والذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري حيث قسمت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بعضها يقام على شاطئ القرم في الفترة الصباحية والتي يركز فيها الجهاز الفني بقيادة طالب بن هلال على زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطبيق بعض المهارات الفنية والتكتيكية قبل المشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستقام في أوكرانيا خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

واستدعى طالب بن هلال الثانوي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية 13 لاعبا لدخول في المعسكر الداخلي وهم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي .