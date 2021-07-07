لجنتا انتخابات السلة والهوكي تعلنان القوائم النهائية للمترشحين والأندية الأعضاء

في الدورة الانتخابية للاتحادات

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة السلة للدورة الانتخابية “2021 ـ 2024 ” القائمة النهائية للمترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، حيث ترشح لمنصب رئيس الاتحاد كل من أحمد بن عبدالله الرواس والمهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي ومنصب نائب الرئيس لكل من جمال بن حبيب بن علي البلوشي و علي بن سلام بن علي اليعربي وفاز بالتزكية بمنصب امين السر العام ربيع بن سعيد أولاد ثاني وفاز بمنصب امين الصندوق راشد بن علي بن محمد الغفيلي وفي منصب عضوية مجلس الادارة ترشح 4 مترشحين وهم حمد بن مذخور بن سالم الجفيلي و حنيف بن داد محمد البلوشي وسعيد بن احمد الكثيري و محمد بن ناصر الحسني وفي منصب ” مقعد المرأة الالزامي ” تقدمت 3 مترشحات وهن فاطمة بنت عامر الخنجرية و مريم بنت سيف الحوسنية وهبة بنت سعيد الناعبية .

كما اعلنت لجنة الانتخابات القائمة النهائية للاندية الاعضاء التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة السلة للفترة من 2021 ـ 2024 حيث ضمت القائمة 12 ناديا وهي اهلي سداب والسلام والسيب ونزوى والبشائر وصلالة وقريات وبوشر و المضيبي والشباب وظفار والاتفاق.

انتخابات الهوكي

كما أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للهوكي القائمة النهائية للاندية الاعضاء التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي للفترة من 2021 ـ 2024 وقد ضمت القائمة 15 ناديا وهي اهلي سداب وصلالة والنصر وظفار وقريات والسلام وصحار والسيب وبوشر والاتحاد ومسقط ونزوى ومجيس والبشائر وبهلاء .

وكانت لجنة الانتخابات قد اعلنت القائمة النهائية للمترشحين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي، حيث فاز بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة ويتنافس على منصب نائب الرئيس ثلاث مترشحين وهم ربيع بن محمد النوفلي و سليمان بن احمد الصلتي و مدين بن احمد بيت حبظه وفاز الدكتور خميس بن سالم الرحبي بالتزكية بمنصب امين السر العام وفاز بمنصب امين الصندوق بالتزكية زهبير بن محمد العجمي ويتنافس على مقعد المراة الالزامي ثلاث مترشحات وهن أمينة بنت عبدالكريم البلوشية وحنان بنت سليمان الحراصية ورقية بنت ناصر المسكرية ويتنافس على منصب عضوية مجلس الادارة 5 مترشحين وهم احمد بن عبدالله اليافعي و المهندس ثاني بن سهيم الوهيبي و سعيد بن خلفان المعمري و عبدالله بن محمد العبيداني و مبارك بن محمد علي مقدم .