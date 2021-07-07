الفرس فطينة للخيالة السلطانية تحقق المركز الثاني بفرنسا

حققت الفرس فطينة للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة (بنجالي دلبرت) والذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر وأقيم على مضمار لاتست الفرنسي الفرس فطينة ظفرت بمركز الوصيف بقيادة الفارس مايكل فورست واشراف المدرب سنشان بعد المنافسة التي شهدها السباق .

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