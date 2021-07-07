اليوم .. وفد الاتحاد الدولي والآسيوي للهوكي يبدأ جولة تفقدية للمنشآت الرياضية واللقاءات بالمسؤولين

استعدادا لكأس العالم لخماسيات الهوكي عام 2024 كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يبدأ اليوم وفد الاتحاد الدولي والآسيوي للهوكي برئاسة داتو الطيب أكرام الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للهوكي أولى الزيارات الرسمية المرتبطة باستضافة السلطنة كأس العالم لخماسيات الهوكي عام 2024 بمشاركة (32 ) منتخبًا منها (16) للرجال و(16) للنساء، حيث سيقوم الوفد الزائر خلال زيارته للسلطنة بلقاء سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والسيد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية ورئيس الاتحاد العماني للهوكي .

كما سيقوم الوفد الزائر بعملية تفقد للملاعب والمنشأت الرياضية بالسلطنة الخاصة باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي، حيث سيتم خلال المرحلة القادمة إنشاء ملعب جديد للهوكي بسعة خمسة آلاف متفرج والذي ستقام عليه مباريات البطولة بحيث يكون الملعب الحالي لتمرينات المنتخبات المشاركة إضافة إلى تفعيل الساعة الزمنية حتى موعد البطولة.

الجدير بالذكر أن سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب قام وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي وعدد من المسؤولين بالوزارة خلال الفترة الماضية بجولة استطلاعية في الموقع المزمع إنشاؤه كملعب لاستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي (مسقط 2024) والوقوف على آخر الاستعدادات لبناء الملعب.

ويعد الفوز بتنظيم كأس العالم لخماسيات الهوكي مكسبا كبيرا للسلطنة وللرياضة العُمانية باعتبار أنّ البطولة تعد ّ أول بطولة لخماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا ونالت السلطنة شرف تنظيمها وسيكون اسم السلطنة راسخًا في تاريخ البطولة، حيث سيكون لهذه الاستضافة الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي بالسلطنة، حيث سيتم تجهيز وتأهيل منتخب قادر على التنافس ومقارعة المنتخبات المشاركة”.

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