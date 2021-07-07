المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس العرب للشباب

القاهرة ـ العمانية :توج المنتخب السعودي للشباب بلقب كأس العرب لكرة القدم للشباب – تحت 20 عاما – بعد فوزه على نظيره الجزائري 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الاول على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة. وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم في الدقيقة الثالثة فيما أدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 53 واقتنص المدافع السعودي محمد سليمان بكر هدف الفوز لمنتخب بلاده في

الدقيقة 77.

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