نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل من أسبوع على نهائي كوبا أمريكا 2021 .. منتخب البرازيل على موعد مع تاريخ قد يصطدم بصخرة الأرجنتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخيرًا كشفت بطولة كوبا أمريكا 2021 عن أولى أسرارها وتحديدًا في النهائي رقم 47 في تاريخ المسابقة، والذي أسفر عن تأهل منتخب البرازيل لكرة القدم ، للمرة التاسعة في تاريخه وبعدد ألقابه، في نهائي بطولة أمريكا الجنوبية للمنتخبات لكرة القدم .

المنتخب البرازيلي أضحى على بعد خطوة من تسجيل تاريخ جديد، حيث يدافع عن لقبه الأخير في كوبا أمريكا 2019، إلا أن التتويج بالنسخة الحالية ربما لن يخدمه كثيرًا على مستوى الترتيب في سجل الأبطال، لكن سيكون مفيدًا بالقطع في إضافة لقب غالٍ جديد، خصوصًا والبطولة مقامة على أرض راقصي السامبا.

في السطور التالية، سنتناول نبذة مختصرة عن عملاق الساحرة المستديرة المنتخب البرازيلي، بالإضافة إلى تاريخ مواجهاتي مع العملاق الآخر في أمريكا الجنوبية المنتخب الأرجنتيني، والذي نتوقع أن يتقابلا في نهائي Copa America 2021 ، ونختتم باستعراض موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة.

منتخب البرازيل .. حقائق وأرقام

سريعًا، وبشكلٍ موجز، سنستعرض سجل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مع بطولة Copa America ، وسنتناول بشيء من التفاصيل لمشاركته الحالية في النسخة الجديدة من المسابقة:

شارك السيليساو في بطولة كوبا أمريكا 34 مرة في تاريخه، بدأها في 1916.

يُصنف الفريق عالميًا رقم 3 وفق أحدث تصنيف لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مايو الماضي.

أحرز الفريق لقب بطولة كوبا أميركا 9 مرات، هم عدد مرات وصوله إلى المباراة النهائية وذلك على النحو التالي:

1- 1919: أقيمت في البرازيل – وتوج بلقبها للمرة الأولى أصحاب الأرض – على حساب الأوروجواي وذلك بنظام المجموعات، حيث تفوق البرازيليون بفارق الأهداف على المنتخب الأوروجوياني الأكثر تتويجًا باللقب (15 لقبًا).

2- 1922: استضافتها البرازيل أيضًا – أحرز أصحاب الأرض اللقب للمرة الثانية في تاريخهم – على حساب باراجواي (3-0).

3- 1949: أقيمت للمرة الثالثة في البرازيل – وكان معها التتويج الثالث أيضًا لنجوم السامبا – سحق المنتخب البرازيلي ضيفه منتخب باراجواي بسباعية نظيفة.

4- 1989: يبدو أن البرازيل اعتادت على نيل اللقب بناءً على استضافتها للبطولة – تمكن البرازيليون من الظفر باللقب الرابع بعد الفوز في النهائي على أوروجواي بهدف.

5- 1997: للمرة الأولى يتوج المنتخب البرازيلي باللقب خارج الديار وعلى حساب أصحاب الأرض – فاز في النهائي على بوليفيا (3-1).

6- 1999: نال اللقب السادس على حساب أوروجواي – أسفرت المباراة النهائية عن فوز الفريق بثلاثية مبدعة بثنائية لـ ريفالدو وهدف للظاهرة رونالدو.

7- 2004: مع اللقب السابع للبرازيليين والأول في الألفية الجديدة – يعتبر هو اللقب الأغلى أمام الغريم التقليدي والمنافس الأقوى الأرجنتين – انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) وحسمت ركلات الترجيح النتيجة لصالح السيليساو (4-2).

8- 2007: وعلى حساب التانجو أيضًا والذي فشل بدوره في الثأر توج أفراد الكتيبة البرازيلية بالبطولة الثامنة – استضافتها فنزويلا – انتهت بفوز منتخب السامبا بثلاثية بيضاء.

9- 2019: ومع آخر ألقاب الفريق الأصفر في النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم للمنتخبات – عادت البطولة مجددًا إلى أرض عشاق الساحرة المستديرة في العالم – توج بها المنتخب البرازيلي بعد فوز مريح على ضيفه المنتخب البيروفي (3-1).

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين

مع اقتراب منتخبا البرازيل والأرجنتين من نهائي كوبا أمريكا 2021 ، وهو المتوقع في الحقيقة، رغم المواجهة القوية التي تنتظر التانجو، في وقت مبكر من صباح الأربعاء 7 يوليو 2021، أمام المنتخب الكولومبي، في نصف نهائي البطولة.

وعلى كل الأحوال، فيمكن استعراض تاريخ مواجهات السيليساو والتانجو ، وفق آخر تحديث من قبل FiFa في 25 نوفمبر 2019، فيما يلي:

تقابل المنتخبان في إجمالي 108 مباراة.

أحرز المنتخب البرازيلي الفوز في 43 مباراة، بينما حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في 39 مواجهة، وخيم التعادل على مواجهات الفريقين 26 مرة.

سجل البرازيليون 165 هدفًا في شباك الأرجنتين، فيما استقبل مرماهم 161 هدفًا أرجنتينيًا.

على صعيد البطولات، فتملك البرازيل 24 بطولة، بينما تحظى الأرجنتين 23 لقبًا، يمكن تفصيلها على النحو التالي:

كأس العالم: البرازيل (5) – الأرجنتين (2) كوبا أمريكا: البرازيل (9) – الأرجنتين (14) بطولة بان-أميريكان لكرة القدم: البرازيل (2) – الأرجنتين (1) كأس أرتيميو فرانشي: البرازيل (0) – الأرجنتين (1) كأس القارات: البرازيل (4) – الأرجنتين (1) السوبر كلاسيكو الأمريكي: البرازيل (4) – الأرجنتين (2) ميدالية ذهبية أولومبية: البرازيل (1) – الأرجنتين (2)

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، وتحديدًا متابعي كرة أمريكا الجنوبية الساحرة، نحو ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، صباح يوم الأحد المقبل 11 يوليو 2021 م الموافق لـ 1 ذو الحجة 1442 هـ.

حيث ينطلق نهائي النسخة رقم 47 في كوبا أميركا 2021 ، وذلك في الثالثة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قنوات:

beIN Sports HD 5 Max

beIN Sports HD 6 Max

Sport TV2 Potugal

Canal + Sport 3 Afrique

Digi Sport 1 HD Slovakia

V Sport Premium HD

Football HD tjk

Sky Sport Serie A HD

Arena 4 HD Hungary

بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

يتولى التعليق على اللقاء عبر الفضائية القطرية، المعلق الرياضي التونسي الرائع رؤوف خليف.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على مختصر مفيد لـ تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم على مستوى أبرز البطولات، وفي القلب منها بالطبع المسابقة الجارية حاليًا كوبا أمريكا 2021 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهاته مع المنتخب الأرجنتيني والمتوقع أن يجمع بينهما نهائي كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم 2021 ، واختتمنا بسرد تفاصيل مبسطة حول موعد نهائي كوبا أميركا والقنوات الناقلة.