انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا يورو 2020 وأول من صعد للنهائي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا يورو 2020 ، هو ما سنطلعكم عليه، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم عبر بوابتنا الإخبارية: بوابة مصر فايف، حيث انتهت منذ قليل، أول مباريات نصف النهائي، تلك التي جمعت، ما بين المنتخب الإيطالي، والمنتخب الإسباني، وقد جاءت تلك المباراة حماسية، ومثيرة، وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي، بنتيجة 4/2 (بضربات الجزاء)، وبذلك يكون المنتخب الإيطالي هو أول المتأهلين، لنهائي يورو 2020. وقد رأى البعض ذلك، بمثابة مفاجأة للبعض، وذلك لأنه وقبل بدء البطولة، كانت إسبانيا، من ضمن أبرز المرشحين لحصد اللقب، إلا أن إيطاليا، استطاعت خلال هذه النسخة من البطولة، إظهار أداء رائع، جعل الكثيرين، يتوقع وصول المنتخب الإيطالي للمباراة النهائية.

نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا يورو 2020:

انتهت المباراة، بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة (4/2)، وذلك بعد مباراة حماسية، مثيرة، حيث بدأ التسجيل، المنتخب الإيطالي، بهدف للاعبه فيدريكو كوكيزا، في الدقيقة ال60، ثم عاد المنتخب الإسباني، في الدقيقة ال80، بهدف للاعبه ألفارو موراته، ليستمر اللقاء بالتعادل، حتى نهايته، فامتد اللقاء بعد ذلك لشوطيين إضافيين، ولم يستطع أي من الفريقين، حسم نتيجة اللقاء خلالهما، ليلجأ الفريقان، لضربات الجزاء، لتكون الحاسم، في نتيجة اللقاء، والذي رأه البعض، أنه أكثر اللقاءات حماسة وإثارة منذ بدء البطولة.

موعد مباراة نهائي يورو 2020:

بعد أن انتهت المباراة: مباراة نصف النهائي يورو 2020، بين إيطاليا وإسبانيا بنتيجة (4/2)، لصالح المنتخب الإيطالي، استطاع بذلك منتخب إيطاليا، أن يحجز أول مقاعد المباراة النهائية، تلك التي ستلعب يوم الأحد القادم، هذا الذي سيوافق الحادي عشر، من يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء، وبذلك ستنتظر إيطاليا، نتيجة مباراة الغد، ما بين المنتخب الانجليزي، والمنتخب الدنماركي، (ثاني وآخر مباريات نصف النهائي)، والتي ستلعب في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مصر، لتعلم من ستواجه في نهائي البطولة. ودعونا نتساءل، هل سيتأثر أي من الفريقين، بنتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا يورو 2020؟