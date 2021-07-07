إيطاليا تهزم إسبانيا وتبلغ نهائي اليورو

إيطاليا تهزم إسبانيا وتبلغ نهائي اليوروواصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 - 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة يوم الثلاثاء على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل 1 - 1 في الوقت الإضافي ، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) .