البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا
بلغت البرازيل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز (1-صفر)، على بيرو بهدف لوكاس باكيتا في الشوط الأول، مساء أمس الاثنين.
وسيلعب أصحاب الأرض في النهائي في استاد ماراكانا يوم السبت المقبل ضد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا، المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء.
وفرضت البرازيل سيطرتها في الشوط الأول وتقدمت بهدف بعد مرور 35 دقيقة عن طريق تسديدة بالقدم اليسرى من باكيتا، الذي أحرز هدفه الثاني في مباراتين، بعد مجهود كبير من نيمار في الجانب الأيسر.
وضغطت بيرو لفترات طويلة في الشوط الثاني، لكن لم تترجم الاستحواذ إلى أي هدف، لتتأهل البرازيل إلى النهائي وتأمل في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزته على أرضها قبل عامين.
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