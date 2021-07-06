نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعرف وثبت” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا نايل سات واسترا اليوم في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوفر لكم موقع ثقفني، ترددات جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا على نايل سات ويوتلسات واسترا، حيث يلتقى منتخب اللاروخا بخصمه منتخب الآزوري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق6/7/2021، وذلك ضمن حسابات مباراة الدوري النصف نهائي في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، حيث يفتتح ملعب ويمبلي أبوابه من أجل استقبال القمة النارية التي تجمع بين الفريقين، ويأمل مدرب المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز من خلال الاعتماد على خط الهجوم للتأهل للدور النهائي، فيما يطمح الإيطالي في استغلال نقاط خصمه وأحراز الأهداف مبكرا للصعود للمباراة النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب إيطاليا خاض مباراة الدور الربع نهائي أمام منتخب بلجيكا في مباراة مثيرة، انتهت بالفوز لصالح الآزوري بهدفين لهدف، فيما خاض المنتخب الإسباني مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب السويسري استمر التعادل الإيجابي فيها لغاية الأشواط الإضافية بهدف مقابل هدف، لتحسم ركلات الجزائر المتأهل للدور النصف نهائي من هذه البطولة، حيث نجح الإسبان في تسجيل 3 ركلات مقابل ركلة وبشكل مؤكد يريد الفريقين الإنتصار في هذه المباراة.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم ضد إيطاليا
نتعرف معكم على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم أمام منتخب إيطاليا، حيث ستتم اذاعة هذه المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، وقد أعلنت بي إن عن عرض المباراة على ثلاثة قنوات وهي قناة beIN Sports HD 2 Max، قناة beIN Sports HD 1 Max، قناة beIN 4K HDR، فيما تم اسناد مهمة التعليق للمعلق الصوتي خليل البلوشي، وتنطلق أحداث الشوط الأول عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين، وبتوقيت الإمارات في الساعة الحادية عشر.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم مجانا
بعد كثرة البحث من قبل العديد من المتابعين عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا مجانا، قررنا أن نوفر عليكم عناء البحث من خلال تقديم قائمة بالقنوات المجانية والمفتوحة التي تعرض هذه المعركة الكروية التي تجمع بين الفريقين.
- قناة Asr TV على موناكو سات 10845 V 27500
- قناة Football HD على ياه سات 11785 H 27500
- قناة 1TV Georgia HD على القمر الأذري 11095 H 30000
- قناة 1TV Afghanistan على قمر الياه للاتصالات 12015 H 27500
- قناة IRIB TV3 HD على انتل سات 11555 V 30000
- قناة Varzish Sport HD على قمر الياه 11785 H 27500
- قناة Hewad TV (Afghanistan) على قمر الياه12015 H 27500
- قناة Idman TV Azer baijan على القمر الأذري 11175 H 27500
- قناة TRT 1 Turkey HD على تركسات 11054 V 30000
- قناة TRT 1 Turkey HD على تركسات 11096 H 30000
القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم علي استرا astra
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا على قمر استرا، حيث توفر هذه القنوات البث المباشر والحصري لمباريات يورو 2020.
- قناة beIN Sports France 1 HD على استرا 12168 V 29700
- قناة ARD Das Erste HD على استرا 11494 H 22000
- قناة ARD Das Erste HD على استرا 11836 H 27500
- قناة Telecinco España HD على استرا 10876 V 22000
- قناة Telecinco España HD على استرا 10906 V 22000
- قناة ZDF Deutschland HD على استرا 11362 H 22000
- قناة ZDF Deutschland HD على استرا 11954 H 27500
القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم علي الهوت بيرد
- تردد قناة RSI La 2 Svizzera HD على هوتر بيرد 11766 H 29900
- تردد قناة TVP 2 Poland HD على هوت بيرد 11449 H 27500
- تردد قناة RAI 1 Italia HD على هوت بيرد 10992 V 27500
- تردد قناة RAI 1 Italia HD على هوت بيرد 10992 V 27500
- تردد قناة TF1 France HD على هوت بيرد 11681 H 27500
- تردد قناة SRF Zwei Schweiz HD على هوت بيرد 10971 H 29700
- تردد قناة RTBF Tipik Belgique على هوت بيرد 10892 H 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “إعرف وثبت” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا نايل سات واسترا اليوم في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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