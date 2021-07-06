نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعرف وثبت” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا نايل سات واسترا اليوم في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم موقع ثقفني، ترددات جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا على نايل سات ويوتلسات واسترا، حيث يلتقى منتخب اللاروخا بخصمه منتخب الآزوري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق6/7/2021، وذلك ضمن حسابات مباراة الدوري النصف نهائي في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، حيث يفتتح ملعب ويمبلي أبوابه من أجل استقبال القمة النارية التي تجمع بين الفريقين، ويأمل مدرب المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز من خلال الاعتماد على خط الهجوم للتأهل للدور النهائي، فيما يطمح الإيطالي في استغلال نقاط خصمه وأحراز الأهداف مبكرا للصعود للمباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إيطاليا خاض مباراة الدور الربع نهائي أمام منتخب بلجيكا في مباراة مثيرة، انتهت بالفوز لصالح الآزوري بهدفين لهدف، فيما خاض المنتخب الإسباني مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب السويسري استمر التعادل الإيجابي فيها لغاية الأشواط الإضافية بهدف مقابل هدف، لتحسم ركلات الجزائر المتأهل للدور النصف نهائي من هذه البطولة، حيث نجح الإسبان في تسجيل 3 ركلات مقابل ركلة وبشكل مؤكد يريد الفريقين الإنتصار في هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم ضد إيطاليا

نتعرف معكم على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم أمام منتخب إيطاليا، حيث ستتم اذاعة هذه المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، وقد أعلنت بي إن عن عرض المباراة على ثلاثة قنوات وهي قناة beIN Sports HD 2 Max، قناة beIN Sports HD 1 Max، قناة beIN 4K HDR، فيما تم اسناد مهمة التعليق للمعلق الصوتي خليل البلوشي، وتنطلق أحداث الشوط الأول عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين، وبتوقيت الإمارات في الساعة الحادية عشر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم مجانا

بعد كثرة البحث من قبل العديد من المتابعين عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا مجانا، قررنا أن نوفر عليكم عناء البحث من خلال تقديم قائمة بالقنوات المجانية والمفتوحة التي تعرض هذه المعركة الكروية التي تجمع بين الفريقين.

قناة Asr TV على موناكو سات 10845 V 27500

قناة Football HD على ياه سات 11785 H 27500

قناة 1TV Georgia HD على القمر الأذري 11095 H 30000

قناة 1TV Afghanistan على قمر الياه للاتصالات 12015 H 27500

قناة IRIB TV3 HD على انتل سات 11555 V 30000

قناة Varzish Sport HD على قمر الياه 11785 H 27500

قناة Hewad TV (Afghanistan) على قمر الياه12015 H 27500

قناة Idman TV Azer baijan على القمر الأذري 11175 H 27500

قناة TRT 1 Turkey HD على تركسات 11054 V 30000

قناة TRT 1 Turkey HD على تركسات 11096 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم علي استرا astra

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا على قمر استرا، حيث توفر هذه القنوات البث المباشر والحصري لمباريات يورو 2020.

قناة beIN Sports France 1 HD على استرا 12168 V 29700 قناة ARD Das Erste HD على استرا 11494 H 22000 قناة ARD Das Erste HD على استرا 11836 H 27500 قناة Telecinco España HD على استرا 10876 V 22000 قناة Telecinco España HD على استرا 10906 V 22000 قناة ZDF Deutschland HD على استرا 11362 H 22000 قناة ZDF Deutschland HD على استرا 11954 H 27500

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم علي الهوت بيرد