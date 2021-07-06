اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة

عقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للسباحة يوم أمس اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام افتراضيًا (عن بُعد) برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء المجلس، في بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على مابذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية بعد ذلك ناقش الحضور البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع، حيث اعتمد المجلس المحضر السابق لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد في الأول من يونيو2021م، وتقرير المتابعة الخاص بالاجتماع، واطلع كذلك على الموضوعات والتوصيات الواردة في محضر المكتب التنفيذي واعتمدها.

واستعرض مجلس الإدارة التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة المنتخبات والمدربين المنعقد يوم 23 يونيو الماضي ومنها خطة إعداد المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 19-22 أغسطس 2021م. وتم اعتماد الخطة وكذلك الموافقة على إقامة معسكر تدريبي داخلي مغلق في محافظة البريمي استعداد للمشاركة في هذه البطولة. وتحضيرات سباح المنتخب الوطني عيسى العدوي خلال الفترة الحالية والنتائج التي حققها في آخر بطولة شارك فيها باليابان، وتمكنه من تحطيم الرقم القياسي العماني في مسافة 100م سباحة حرة، بزمن قياسي: 51:69، وهو رقم قريب جدًا من الهدف المرسوم له من الجهاز الفني، واثنى مجلس الإدارة على نتائج السباح عيسى الأخيرة وعلى جديته وانضباطه في التدريبات لتحقيق أفضل النتائج وتشريف السباحة العمانية في المحافل الدولية. واعتماد مشروع برنامج اتفاقية الشراكة بين الاتحاد العماني للسباحة والمدارس والأكاديميات الخاصه بتعليم وتدريب السباحة.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة في إطار جدول الأعمال على القائمة النهائية المعتمده من لجنة الانتخابات للمترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2021-2024 واعتمدت من قبل المجلس، وفي الجانب المالي عرض أمين الصندوق الوضع المالي بالاتحاد والتقارير الماليه المصاحبه، وفي بند ما يستجد من أعمال عرضت الدعوة الواردة من الاتحاد العربي للسباحة للمشاركة في البطولة العربية للسباحة في المجرى القصير ٢٥ متر التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي شهر اكتوبر ووجه المجلس بالمضي قدمًا في اعداد المنتخب وتجهيزه للمشاركة في هذه البطولة وانتهى الاجتماع باستعراض ومناقشة الرسائل الواردة والموضوعات الأخرى المدرجة في بند ما يستجد من أعمال.