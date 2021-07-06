علي البلوشي يستعد لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب بكينيا

مسقط ـ العمانية :يستعد عدّاء المنتخب الوطني لألعاب القوى للشباب علي بن أنور البلوشي لبطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في كينيا خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس القادم، من خلال المعسكر الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الذي يستمر حتى 21 يوليو الجاري.

وقال المدرب فهد المشايخي المشرف الفني على تدريبات اللاعب “إن عمليات الإعداد البدنية والفنية متواصلة منذ تأهل اللاعب في معسكره السابق بتركيا، ونسعى إلى رفع الجاهزية القصوى للاعب في سباق 100 متر عدو الذي تأهل له، كما نطمح لتهيئة اللاعب لتحقيق رقم مؤهل لسباق 200 متر من خلال مضاعفة التدريبات والتركيز على رفع المهارات الفنية والبدنية، حيث نقدم حاليًا للاعب 8 حصص تدريبية في الأسبوع مقسمة إلى حصص صباحية ومسائية، منها ثلاثة أيام تدريبات على المضمار ويومان في الأسبوع للإعداد البدني والقوة العضلية بالصالة الرياضية”.وأضاف المشرف الفني على تدريبات اللاعب “إن خطة الإعداد التي اعتمدها الاتحاد العماني لألعاب القوى بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب تتضمن إقامة معسكر خارجي جديد في تركيا يقام من 22 يوليو إلى 15 أغسطس وهي فرصة جيدة لتوفير مزيد من التنافس للاعب وزيادة مهاراته وخبراته، ورفع مستوى جاهزيته الفنية والمعنوية والنفسية وتهيئته بشكل مثالي للمنافسة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب”.وأوضح المشايخي أن اللاعب يشارك خلال المعسكر في بطولات ومسابقات مفتوحة وخاصة في سباق 200 متر عدو بهدف الحصول على رقم مؤهل لهذا السباق تُمكّن اللاعب من المشاركة في سباقي 100 متر و200 متر ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بكينيا.