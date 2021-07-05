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يواجه تونس والعراق وموريتانيا .. منتخب الناشئين لأول مرة في كأس العرب

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، المنتخب الوطني (اليمن) للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات تونس والعراق وموريتانيا والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة 29 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل. يواجه تونس والعراق وموريتانيا .. منتخب الناشئين لأول مرة في كأس العربأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، المنتخب الوطني (اليمن) للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات تونس والعراق وموريتانيا والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة 29 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل. ويشارك منتخب الناشئين في بطولة كأس العرب لأول مرة، بمشاركة المغرب الدولة المستضيفة وحاملة اللقب العراق والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا. وضمت المجموعة الأولى منتخبات" المغرب وفلسطين والسعودية والكويت" فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات" الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي" في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات "مصر والبحرين والصومال ولبنان". ويخوض المنتخب الوطني للناشئين معسكراً داخلياً لمدة 20 يوماً، بمدينة سيئون بقيادة الجهاز الفني المدرب الوطني الكابتن قيس محمد صالح ومساعدة الكابتن علي النونو ومدرب الحراس كابتن محمد درهم. واختار الجهاز الفني قائمة أولية، ضمت 31 لاعباً لخوضهم معسكر داخلي إلى جانب ضم لاعبين جدد من محافظات حضرموت الساحل والوادي وشبوة والمهرة. حيث ضمت قائمة اللاعبين" أحمد صالح البحري، سامي نجيب الشرعبي، أيهم عبدربه داغف، علي نبيل الحنبصي، جمال غيلان العفارة، مروان عبدالسلام معياد، طه حسين نشوان، ماجد عبدالله البجيري، هيثم السلامي، مصطفى الجنيد، علي النخلاني، عصام ردمان، أنورحسين الطريقي، حمزة يحيى الصرابي، هشام شهاب الحصيني، علي محمد الجرهومي، أيمن فاروق، محمد سالم سعيد، عبد الرحمن باري محمد، أسامة عبدالله الأسدي، أسامة خالد عبدالواحد، عيسى عبده الرعوي، محمد طه الزمر، كريم إيهاب عفارة، حسين ناصر محمد، عبدالرحمن الخضر أحمد، محمد أمير أحمد، أحمد محمد علي، أحمد مصطفي أحمد الحاج، مختار موفق أحمد، ماهر أنور الشبيبي، سعيد عبدالله عبدربه، عبدالرحمن عبدربه عبدالنبي، محمد خالد علي، عبد الرحمن عبده سالم، فايز بشير هادي، عادل عباس قاسم، سامر عمر شيخ، عباس الخضر علي ووضاح أنور محمد.

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