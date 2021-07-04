انطلاقة دورة الابحار والمغامرة على ظهر سفينة شباب عمان

بمشاركة 20 شابا وشابة

انطلقت يوم امس الاول دورة الإبحار والمغامرة الثالثة للعام 2021 والتي تنظمها البحرية السلطانية العمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في اللجنة العمانية للرياضات البحرية، حيث يشارك في الدورة 20 شابًا وشابّة، 15 من الذكور و5 من الإناث ممن انطبقت عليهم الاشتراطات الخاصة بالدورة.

وتستمر الدورة حتى 8 يوليو على ظهر سفينة شباب عمان الثانية، وهو ما يعكس التعاون البنّاء والشراكة بين البحرية السلطانية العمانية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يسهم في صقل وتطوير مهارات الشباب العماني.

تعتبر دورات الإبحار والمغامرة من الدورات الرائدة في صقل القدرات الشخصية وغرس مبادئ العمل الجماعي من خلال الأنشطة الجماعية على ظهر السفينة؛ بما في ذلك صعود الصواري، ورفع وإنزال الأشرعة، ومبادئ القيادة، وإيجاد الحلول للمعضلات المختلفة، بالإضافة إلى تعلم المبادئ الأولية للملاحة البحرية وفنون البحر. كما تعمل هذه الدورات بمختلف نسخها على غرس مبادئ الضبط والربط للمشاركين من خلال البرنامج اليومي على ظهر السفينة المتواصل من الصباح حتى المساء في الموانئ وكذلك في البحر.

وتشتمل الدورة على دروس نظرية في المبادئ الأساسية للإبحار الشراعي، والملاحة البحرية، وفنون البحر، والسلامة، كما يشمل المنهاج على اختبار نهاية الدورة: نظريّ وعمليّ، إضافةً إلى برامج ترفيهية ومسابقات رياضية وثقافية للمشاركين.

وقد تم اختيار المشاركين وفقًا لعدد من الاشتراطات التي تم وضعها من بينها أن يكون العمر من 17ـ 28 سنة، وأن يكون لائقا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ولديه الاستعداد للعمل الجماعي، ويتمتع بالانضباط والالتزام بتنفيذ المهام. وتم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمشاركين من سكن وتغذية وملابس رياضية، علمًا بأن المرشحين المشاركين في الدورة من الشباب المجيدين في البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة في كل عام؛ إضافة إلى أن عدد منهم قد تم ترشيحهم من قبل عمان للإبحار وممثلين من فرق الغوص.