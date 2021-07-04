فتح التسجيل لبطولة المؤسسات الحكومية والخاصة للشطرنج في نسختها الأولى

تقام إلكترونيا

فتحت اللجنة العُمانية للشطرنج باب التسجيل الالكتروني للبطولة الجديدة المستحدثة هذا العام بالشراكة مع مؤسسة الزبير والتي تستهدف القطاعين الحكومي والخاص وذلك من خلال بطولة خاصة للعاملين بمسمى بطولة المؤسسات الحكومية والخاصة للشطرنج والتي تنظمها اللجنة إلكترونياً هذا العام وذلك نهاية شهر يوليو الجاري بسبب جائحة كوفيد19.

وستكون هذه البطولة ضمن البطولات الرسمية التي سيتم تثبيتها من قبل اللجنة لتنفيذها سنوياً والتي تسعى اللجنة من خلالها لتأهيل وتطوير مستويات اللاعبين وكذلك العمل على استمرارية التدريب والمشاركة من قبل اللاعبين وكذلك مشاركة المؤسسات في تفعيل رياضة الشطرنج لديها واحتضان أكبر عدد من الممارسين من مختلف الفئات والاعمار والجنسيات، علماً إن اللجنة قامت بمخاطبة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لحثها على المشاركة في البطولة، ويتم التسجيل في البطولة عبر الموقع الالكتروني للجنة حيث سيكون آخر موعد للتسجيل هو يوم 27يوليو 2021م .

وقررت اللجنة العُمانية للشطرنج هذا العام وبسبب الظروف الحالية إقامتها الكترونياً، حيث يحق المشاركة في هذه البطولة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة ، على أن تنفذ بنظام الفرق ويحق لكل مؤسسة المشاركة بفريقين كحد أقصى ، بحيث يتكون كل فريق من 4 لاعبين أساسيين + واحد احتياط (شرط وجود لاعبة في الطاولة رقم 4 ) ، كذلك السماح للمؤسسة الاستعانة بلاعب ولاعبة من خارج المؤسسة.

وستطبق البطولة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك، ويتم تزويج تقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر، وسيتم لعب البطولة من 9 جولات لكل طاولة حيث يمنح كل لاعب 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوان بعد كل نقلة، وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى الى جانب الميداليات الملونة.

تحكيم وإدارة البطولة

سيتم اعتماد وتنفيذ البطولة هذا العام الكترونياً وكذلك الاعتماد على مراقبة اللاعبين عبر منصة Zoom بمحددات فنية وإدارية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وسيتم تنفيذه لاول مرة في السلطنة ، وستقوم اللجنة قبل تنفيذ البطولة باعتماد بعض التجارب العملية قبل التنفيذ وذلك للوقوف على بعض الجوانب الادارية ان وجدت وايجاد الحلول المناسبة لها .