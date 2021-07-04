اللجنة العمانية لرفع الأثقال تشارك في انتخابات تعديل الدستور الدولي للاتحاد

شاركت اللجنة العمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية في انتخابات تعديل الدستور الدولي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال والذي أقيم عبر الاتصال المرئي، وشارك في الاجتماع من جهة السلطنة أمين سر اللجنة العمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية، وشهد الاجتماع تعديل الدستور الدولي للعبة وبما يتناسب مع الدورات الأولمبية، تجدر الإشارة بأن الرباع عامر الخنجري في وزن ٨١ كم حصل على البطاقة البيضاء المؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو خلال يوليو الجاري.

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