مخاوف في طوكيو من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا قبل ثلاثة أسابيع من الاولمبياد

د.ب.أ: تواصلت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو قبل ثلاثة اسابيع على انطلاق الأولمبياد، مع تسجيل 716 حالة جديدة، ونقلت شبكة “ان اتش كيه” التليفزيونية عن عضو بمجلس المدينة قوله إن حالات الإصابة الجديدة ترتفع باطراد مرة أخرى ، وأن أغلب الحالات تخص الشباب الصغير في العشرينيات من عمرهم.

وعادت حالات الإصابة للارتفاع مجددا في آخر أسبوعين مقارنة بالأسابيع السابقة ، حيث شهد أمس السبت تسجيل 182 حالة إصابة أكثر من العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وأنهت العاصمة طوكيو ومدن أخرى حالة الطوارئ في 20 يونيو الماضي، لكن استمر تطبيق قيود حالة الطوارئ بشكل نسبي حتى 11 يوليو على أدنى تقدير. وتقام الدورة الأولمبية بين 23 يوليو والثامن من أغسطس وسط مخاوف من تفاقم أزمة كورونا ، في وقت يعارض فيه أغلب الشعب الياباني إقامة الأولمبياد في الظروف الراهنة.

ولكن الحكومة اليابانية واللجنة المحلية المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية تعهدوا بإقامة دورة آمنة وسط تطبيق إجراءات صحية صارمة على الجميع. وسيتم السماح بحضور عشرة آلاف مشجع أو 50% من سعة الملاعب خلال الأولمبياد لكن من غير المستبعد إقامة الدورة الصيفية خلف الأبواب المغلقة مع عدم السماح باستقبال جماهير الدول الأخرى.

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