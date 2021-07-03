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انت الان تتابع تفاصيل خبر مباريات نصف نهائي يورو 2020 تعرف عليها وعلى مواعيدها الان والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مباريات نصف نهائي يورو 2020 ، ومواعيدها، هو ما سنطلعكم عليه، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة عبر موقع مصر فايف الإخباري. حيث انتهت منذ قليل، آخر مباريات دور الربع النهائي، ما بين منتخب الأسود (المنتخب الانجليزي)، ومنتخب أوكرانيا، تلك التي انتهت بفوز المنتخب الانجليزي، بنتيجة 4/0، ليلحق بالثلاثة فرق الأخرى، التي قد سبق، وضمنت تأهلها لنصف النهائي. وجاءت بطولة يورو 2020، هذا العام مميزة، ليس فقط لأنها لعبت في ظل ما تمر به دول العالم، من انتشار لفيروس كورونا، بل أيضا بسبب ما شهدته البطولة، من مفاجآت وأبرزها خروج فرنسا، وألمانيا، من البطولة مبكرا، قبل بلوغ ربع النهائي، رغم انهما من أبرز الفرق، التي كانت مرشحة، لنيل اللقب. فأليكم الفرق المتأهلة لما قبل نهائي يورو 2020، ومباريات المرحلة، ومواعيدها.
الفرق المتأهلة ل1/2 نهائي يورو 2020:
جاءت الفرق المتأهلة، للدور قبل النهائي، من البطولة كالاتي:
- جاءت إسبانيا كأول الفرق المتأهلة، لنصف النهائي، بعد انتصارها على سويسرا، بنتيجة 3/1، بضربات الجزاء.
- أما إيطاليا، فاستطاعت أن تطيح بمنافسها القوي بلجيكا، بعد أن فازت عليها، بنتيجة 2/1، لتتأهل بدلا عنها.
- أما ثالث المتأهلين، فكان المنتخب الدنماركي، هذا الذي استطاع بعد 29 عاما، الوصول لنصف النهائي، وجاء ذلك بعد التغلب على التشييك بنتيجة 2/1.
- أما رابع وآخر الفرق المتأهلة، فهو المنتخب الانجليزي، هذا الذي استطاع أن يلحق ببقية الفرق الأخرى، لنصف النهائي، بعد تغلبه على أوكرانيا، في مباراة فرض سيطرته التامة فيها، على المنافس.
مباريات نصف نهائي يورو 2020 ومواعيدها:
بعد انتهاء مباريات دور ال8 اليوم، بدأ الكثيرين يتساءلون، عن مباريات الدور ما قبل النهائي، من يورو 2020، فأليكم المباريات ومواعيدها:
- ستلعب المباراة الأولى، ما بين منتخب إسبانيا، والمنتخب الإيطالي، يوم الثلاثاء القادم، هذا الذي سيوافق، السادس من شهر يوليو، للعام 2021م، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مصر.
- أما ثاني، وآخر مباريات، الدور ما قبل النهائي من البطولة، فستكون ما بين المنتخب الانجليزي، والمنتخب الدنماركي، وستلعب يوم الأربعاء، السابع من هذا الشهر: شهر يوليو، للعام 2021م، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مصر
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