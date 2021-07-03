إنجلترا تكتسح أوكرانيا وتصعد لقبل النهائي

إنجلترا تكتسح أوكرانيا وتصعد لقبل النهائيأكمل المنتخب الإنجليزي عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" عقب فوزه على المنتخب الأوكراني 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت على ملعب الأولمبيكو بروما في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماجوير الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 50 ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وسيعود المنتخب الإنجليزي للعب على ملعب ويمبلي في الدور قبل النهائي حينما يواجه المنتخب الدنماركي، الذي تغلب على نظيره التشيكي 2 - 1، يوم الأربعاء المقبل. وتأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط ثم تغلب على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في دور الستة عشر.

فيما تأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعدما عبر دور المجموعات بصفته واحدا من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الرابع، ثم تغلب على المنتخب السويدي 2 - 1 في دور الستة عشر. ومن المقرر أن يلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني.