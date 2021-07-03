نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري المصري الأسبوع 28 وترتيب الفريقين قبل اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر موعد مباراة الأهلي القادمة محركات البحث في جوجل بعد انتهاء المباراة السابقة للأهلي أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبموجبها استمر ترتيب الأهلي في الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد 20 مباراة خاضها منذ إنطلاق الدوري، بينما رفع نادي بيراميدز رصيد نقاطه إلى النقطة 35 في المركز التاسع من جدول الترتيب بعد 23 مباراة، ويدخل الأهلي مباراته القادمة أمام سموحة وهدفه الوحيد الفوز ومصالحة جماهيره بعد التعادل المثير أمام نادي الأهرام وفي ظل المنافسة القوية بينه وبين نادي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة بعد 27 مباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة أمام نادي سموحة يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على استاد الإسكندرية، وسوف تُنقل مباراة الأهلي وسموحة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة ضد الأهلي الأحد 4 يوليو 2021.

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. ON TIME SPORT 1

التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس على النايل سات

ونستعرض لكم تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد التى نوهت عنه إدارة القناة مؤخراً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تُعد القناة من أبرز القنوات الناقلة لأحداث الدوري المصري ومختلف الرياضات الأخرى، وتتضمن العديد من أبرز المحللين في مصر.

التردد الجديد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ترتيب الدوري المصري الآن

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 3 الأهلي 20 12 6 2 14 16:37 21 42 4 سموحة 27 8 16 3 7 33:43 10 40 5 الاتحاد السكندري 27 10 8 9 7 31:31 0 38 6 إنبي 27 9 10 8 7 29:30 1 37 7 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 8 مصر المقاصة 26 10 6 10 8 32:27 -5 36 9 بيراميدز 23 8 11 4 11 28:33 5 35 10 طلائع الجيش 27 9 7 11 7 31:36 5 34 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 26 9 8 9 8 31:34 3 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 25 7 8 10 9 32:27 -5 29 15 البنك الأهلي 26 5 10 11 8 34:27 -7 25 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 26 4 10 12 8 32:23 -9 22 18 الانتاج الحربي 26 3 9 14 8 48:23 -25 18

الأهلي في الدوري المصري

تصدر محمد شريف قائمة هدافي النادي الأهلي برصيد 9 أهداف يليه الشحات في المركز الثاني برصيد 5 أهداف، من أصل 37 هدف سجلهم الفريق منذ بداية النسخة الحالية من الدوري، وضمن تقرير آخر 3 مباريات خاضها الأهلي في الدوري، تعادل أمام بيراميدز والزمالك إيجابياً، بينما فاز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وفي حالة فوزه في المباراة القادمة سوف يرفع رصيد نقاطه إلى النقطة 45 بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

بعد تخطيه الترجي التونسي بفوز كبير، من المُقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وكايزر في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 17 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.