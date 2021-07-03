فريق الدراجات الهوائية بنادي المصنعة يواصل استعداداته للموسم المقبل

المصنعة ـ خليفة بن عبد الله الفارسي:

يواصل فريق المصنعة للدراجات الهوائية التابع لنادي المصنعة الرياضي الثقافي استعداداته للموسم المقبل لسباقات الاتحاد العماني للدراجات الهوائية وذلك من خلال تكثيف جهوده بالتمارين المستمرة في الولاية والولايات المجاورة حيث شارك في تمارين مشتركة مع فريق الشباب وفريق الرستاق للدراجات الهوائية، حيث قطع مسافة تجاوزت 100كم خلال التمارين السابقة .

وقال حسن بن علي الزدجالي رئيس فريق المصنعة للدراجات الهوائية بان الفريق يهدف الى صقل مهارات الدراجين الجدد بالولاية واشراكهم في المسابقات داخل الولاية وخارجها من خلال الاستعدادات المبكرة للموسم المقبل لسباقات الاتحاد العماني للدراجات الهوائية، حيث يمتلك الفريق نخبة منتقاة من الدراجين والمدربين.

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