لجنة الانتخابات تبت فـي «23» طلبا بشكل رسمي واليوم آخر اجتماعاتها للبت فـي بقية الطلبات المفاجآت واردة فـي اليوم الأخير وتحركات واسعة لدخول أطراف أخرى بصراع المناصب الرئيسية

اليوم إغلاق باب الترشح لمجلس إدارة اتحاد القدم

متابعة ـ صالح البارحي :

■■ عندما تدق الساعة الثانية ظهر اليوم تنتهي بصورة رسمية الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة “2021ـ 2025 “ ، حيث بدأت لجنة الانتخابات استلام طلبات الترشح من صباح يوم الأحد الموافق 20 يونيو الماضي، حيث استلمت لجنة الانتخابات خلال الأيام الماضية (26) طلبا لمختلف المناصب المحددة بالنظام الأساسي للاتحاد ، ومن المتوقع أن تشهد أروقة الاتحاد العماني لكرة القدم صباح اليوم حركة استثنائية متوقعة لتقديم مزيد من طلبات الترشح في منصبي نائب الرئيس وعضوية الاتحاد بحسب المؤشرات التي بدأت في الظهور خلال الأيام الثلاثة الماضية . الجدير بالذكر ، بأنه سيتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 14 يوليو الحالي قبل أن يتم ارسالها الى الاندية والاتحاد الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ، فيما تجري الانتخابات يوم 28 اغسطس القادم إن شاء الله تعالى . ■■

26 مترشحا

استلمت لجنة الانتخابات خلال الفترة الماضية (26) طلبا للترشح لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في دورته القادمة، ولم يتبق من الفترة المحددة لاستلام طلبات مماثلة إلا هذا اليوم وحتى الثانية ظهرا فقط، حيث إن سباق الترشح وصل إلى ذروته كما هو ملاحظ ومن المتوقع أن تزداد الطلبات عبر الوقت المتبقي قبل إغلاق الباب عند الثانية ظهر اليوم .

وقد شملت الطلبات المقدمة حتى الآن كلا من : سالم بن سعيد الوهيبي والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي لمنصب الرئيس ، والدكتور خالد بن حمد الغيلاني ومحسن بن حمد المسروري لمنصب نائب الرئيس، وتقدم لعضوية المجلس كل من حمود بن بخيت العطابي، إبراهيم بن مبارك الحوسني، عبدالعزيز بن موسى الخروصي، ماجد بن خلفان الصالحي، ابراهيم بن مراد البلوشي، أحمد بن علي السليماني، علي بن محمد العجمي، داود بن سالم آل جمعة، ابراهيم بن مبارك العلوي، ناصر بن سالم الهدابي، محمد بن سلوم الشكيري ، قتيبة بن سعيد الغيلاني، أحمد بن عبدالقادر الحداد ، خالد بن سعيد المظفر، خالد بن سالم المديلوي ، خميس بن عبيد القطيطي، عبدالله بن محمد الجابري، الدكتور سعود بن علي المرهوبي ،عبدالله بن علي الكمزاري، أحمد بن عبدالله الخنجي، ولمنصب عضوية المرأة كل من المكرمة لجينة بنت محسن الزعابي، فاطمة بنت ابراهيم الفزارية .

القطيطي فـي سطور

خميس بن عبيد القطيطي أحد المترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في دورته القادمة (2021ـ 2025 ) من مواليد ١٩٧٢م يحمل درجة البكالريوس في العلوم العسكرية وكاتب صحفي وناقد رياضي، له العديد من التحليلات والمقالات الرياضية منذ تسعينيات القرن الماضي وما بعد الألفية، عمل في الحقل الرياضي منذ بواكير حياته كلاعب كرة واقتحم المجال الإداري في وقت مبكر كرئيس لأحد الفرق الأهلية المعروفة في نادي الخابورة (الخويرات) ، كما عمل اداريا في فترة سابقة بنادي الخابورة ١٩٩٥/١٩٩٧م توجها بمبادرة رياضية لتجميع نجوم منتخب الباطنة في عام ١٩٩٨م وأداء مباراة على شرف مهرجان الخريف بصلالة مع منتخب نجوم ظفار برعاية صحيفة (الوطن) وذلك لمحاولة إحياء بطولة المناطق مجددا .

كما أن له مشاركات متعددة في الحقل الاعلامي سواء على مستوى الصحافة العمانية او على مستوى المؤسسة التي يعمل بها، بالاضافة الى نشاطه الاعلامي المكثف كتابة وتعليقا، عمل في الحقل الرياضي في المؤسسة العسكرية على رأس الإدارة في الرياضة العسكرية ولديه تواصل مع الاتحادات الرياضية، فيما يتعلق بتفريغ الرياضيين والاشراف على المنتخبات العسكرية وإقامة المسابقات الرياضية، ومثل السلطنة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التابعة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية .

ومن خلال هذا المشوار الرياضي قرر المبادرة بمباشرة العمل الرياضي وتأدية رسالته الوطنية من خلال تقديم أوراق ترشحه لمنصب العضوية في الاتحاد العماني لكرة القدم آملا التوفيق والنجاح لخدمة الحركة الرياضية بالسلطنة والكرة العمانية وتقديم هذه الرسالة على أكمل وجه في حال تواجده في قائمة الاتحاد للدورة القادمة ٢٠٢١/٢٠٢٥م ، كما يرى خميس القطيطي أن المسئولية الوطنية تحتم على الجميع التعاون مع الاتحادات الرياضية ودعم الحركة الرياضية وتأدية الرسالة الوطنية كل في موقعه سواء تواجد في ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم أو تواجد غيره فالهدف هو خدمة الرياضة والكرة العمانية سواء بالمؤازرة أو بتقديم الافكار الرياضية والتواصل مع الاتحادات الرياضية بشكل مباشر أو عن طريق الاعلام الرياضي كمنظومة رياضية متكاملة في سبيل تطور الرياضة العمانية، وأخيرا نسأل الله سبحانه التوفيق لمنتخبنا الوطني في استحقاقه الهام القادم وتحقيق أمل الجماهير العمانية في انجاز الصعود الى نهائيات كأس العالم القادمة ٢٠٢٢م حيث لا يوجد مستحيل في عالم الكرة اذا توفرت المعطيات وحسب ظروف التصفيات، ولا شك أن الجهود المنظمة واستغلال الفترة القادمة وإيلاء الجانب المعنوي والنفسي أهميته أيضا في مشوار المنافسات القارية القادمة والله ولي التوفيق .

البت فـي 23 طلبا

أنهت لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حمد الحضرمي البت رسميا في (23) طلبا من الطلبات المقدمة للترشح لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للدورة القادمة من أصل (26) طلبا مقدما حتى نهاية الأمس ، حيث تم التأكد من كافة المستندات المطلوبة وبالتالي إبلاغ أصحاب الطلبات رسميا بقبولها، في حين ستنظر اللجنة الطلبات الثلاثة المقدمة يوم الخميس الماضي مع الطلبات المقدمة هذا اليوم، وذلك في الاجتماع الذي ستعقده عند الساعة الثالثة مساء اليوم للبت في كل الطلبات التي لم يتم النظر والبت فيها بشكل نهائي، وهو الاجتماع الاخير الذي تم تخصيصه لهذا الجانب .

الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات باتحاد القدم هي الوحيدة من بين اللجان المخصصة لذات الهدف في الاتحادات الاخرى تجتمع كل يومين للنظر في الطلبات على عكس اللجان الأخرى والتي حددت ذات الاجتماع في نهاية فترة استلام الطلبات فقط، كما أن اللجنة منحت المترشح ثلاث طرق لتسليم أوراقه ومستنداته سواء من خلال الحضور إلى مقر الاتحاد وتسليمها باليد للمعنيين، أو عن طريق البريد المسجل، أو عن طريق البريد الإلكتروني ، وهو ما حدث مع المترشح عبدالله الكمزاري الذي أرسل أوراقه عبر البريد الإلكتروني بدلا من الحضور لمقر اللجنة .