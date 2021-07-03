إصابة سبيناتسولا في وتر أخيل

ميونيخ ـ أ.ف.ب: تعرّض ظهير أيسر منتخب إيطاليا لكرة القدم ليوناردو سبيناتسولا لاصابة في وتر أخيل خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا امس الاول في ميونيخ، بحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي للعبة، ما قد يبعده عدة أشهر عن الملاعب.وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن “مؤشرات تدلّ الى تمزق في وتر أخيل الأيسر” للاعب روما البالغ 28 عاما وأحد أفضل لاعبي كأس أوروبا الحالية، وتحدثت وسائل إعلامية عن امكانية غياب اللاعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل.وحيا المدرب روبرتو مانشيني لاعبه الذي خرج باكيا في الدقيقة 79، في المؤتمر الصحافي “اول شيء هام أننا متأسفون لما حصل مع +سبينا+ لا يستحق هذه الاصابة، كان يلعب بشكل جميل جدا، كان بين الأفضل في كامل هذه البطولة”.وقال زميله لورنتسو إنسينيي “هذه خسارة كبرى. سنحاول قدر الامكان بلوغ النهائي لأجله”.

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