تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 الجودة SD

– كيفية استقبال تردد قناة أون سبورتس الجديد.

1- تقوم بفتح قائمة الإعدادات باستخدام الريموت.

2- يتم اختيار قائمة الترددات.

3- تقوم باختيار اضافة تردد جديد عن طريق الزر الأحمر.

4- تقوم بكتابة تردد قناة أون سبورتس الجديد.

5- تقوم بالضغط على زر البحث.

6- بعد ذلك سوف تتم اضافة القناة في قائمة القنوات.

– مميزات قنوات أون اسبورتس.

بالرغم من أن قنوات أون سبورتس تعتبر قنوات حديثة إلا أنها فرضت نفسها على ساحة الإعلام المصري و أصبح لديها جمهور عريق، حيث أنها تنفرد ببث العديد من الفعاليات والمباريات لتكون هي الناقل الوحيد لتلك الفعاليات كما أنها تهتم بكل الرياضات و على رأسها كرة القدم، وتقدم قنوات أون سبورتس باقة من المع نجوم الإعلام بمصر والوطن العربي حيث يعتبر ذلك من أهم مقومات شهرة تلك القناة، كما تمتلك القناة العديد من آليات العرض الحديثة وتطبق المعايير العالمية من حيث التزامها بأخلاقيات الرياضة وبث روح الحب والسلام، وتمتلك قنوات أون سبورتس العديد من أنظمة البث فائقة الجودة، كما أنها تقوم ببث خدماتها عن طريق القمر الصناعي نايل سات وهو ما ساعدها على الانتشار في الوطن العربي كافة، وتسخدم القناة العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يساعدها على تحقيق أعلى معدلات للتواصل مع الجمهور.

وقد جاء التردد الجديد لقنوات أون سبورتس كنتاج للنجاح الساحق الذي حققته سلسلة قنوات أون خلال السنوات الماضيه و هو ما جعلها تطمح إلى التطوير والتجديد علاوة على ذلك فهي تقدم العديد من المواد الإعلامية في مختلف مجالات الحياة.