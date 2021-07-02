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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد في المقال التالي
أصبح من الضروري معرفة تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد نظرا لتوقف البث الفضائي، وتأتي أهمية قناة أون تايم سبورتس في كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وكذلك مباريات كأس مصر، وقد عمل القائمون على هذه القناة على تغيير التردد وذلك لتحسين جودة البث ونقل البث بجودة عالية، وسوف نوضح في السطور التالية التردد الجديد لقناة أون سبورتس وطريقة إضافة التردد الجديد.
– تردد قناة أون تايم سبورتس 1 الجديد.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10853
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|الجودة
|SD
– تردد قناة أون سبورتس 2 الجديد.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11449
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|الجودة
|SD
– تردد قناة أون تايم سبورتس 3 الجديد.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12303
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|الجودة
|SD
– كيفية استقبال تردد قناة أون سبورتس الجديد.
1- تقوم بفتح قائمة الإعدادات باستخدام الريموت.
2- يتم اختيار قائمة الترددات.
3- تقوم باختيار اضافة تردد جديد عن طريق الزر الأحمر.
4- تقوم بكتابة تردد قناة أون سبورتس الجديد.
5- تقوم بالضغط على زر البحث.
6- بعد ذلك سوف تتم اضافة القناة في قائمة القنوات.
– مميزات قنوات أون اسبورتس.
بالرغم من أن قنوات أون سبورتس تعتبر قنوات حديثة إلا أنها فرضت نفسها على ساحة الإعلام المصري و أصبح لديها جمهور عريق، حيث أنها تنفرد ببث العديد من الفعاليات والمباريات لتكون هي الناقل الوحيد لتلك الفعاليات كما أنها تهتم بكل الرياضات و على رأسها كرة القدم، وتقدم قنوات أون سبورتس باقة من المع نجوم الإعلام بمصر والوطن العربي حيث يعتبر ذلك من أهم مقومات شهرة تلك القناة، كما تمتلك القناة العديد من آليات العرض الحديثة وتطبق المعايير العالمية من حيث التزامها بأخلاقيات الرياضة وبث روح الحب والسلام، وتمتلك قنوات أون سبورتس العديد من أنظمة البث فائقة الجودة، كما أنها تقوم ببث خدماتها عن طريق القمر الصناعي نايل سات وهو ما ساعدها على الانتشار في الوطن العربي كافة، وتسخدم القناة العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يساعدها على تحقيق أعلى معدلات للتواصل مع الجمهور.
وقد جاء التردد الجديد لقنوات أون سبورتس كنتاج للنجاح الساحق الذي حققته سلسلة قنوات أون خلال السنوات الماضيه و هو ما جعلها تطمح إلى التطوير والتجديد علاوة على ذلك فهي تقدم العديد من المواد الإعلامية في مختلف مجالات الحياة.
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