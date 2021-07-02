نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON TIME SPORTS 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON TIME SPORTS 2021، حيث قامت إدارة قنوات ” ON TIME” بالإعلان عن تغيير تردد القناة الرياضة أون تايم سبورت على الموقع الرسمي تويتر، طالبين من المتابعين تغيير وإعادة الضبط لمتابعة المباريات على القناة، كي يتمكن المتابعين من مشاهدة مباريات الدوري المصري بعد تحديث تردد اون سبورت الجديد على النايل سات.

في هذا المقال نقدم لكم التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى طريقة تثبيت القناة مع كفة الخطوات حتى يتمكن متابيعنا من متابعة جميع المباريات والأنشطة الرياضة والتحليلات الخاصة بمباريات الدوري المصري عقب كل مباراة على قناة اون سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON TIME SPORTS 2021

تقوم قنوات أون تايم سبورت على بث البرامج الرياضية من الأستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، حيث يتمكن المتابعين من مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز بطريقة مجانية على مدار اليوم، وذلك بواسطة أفضل مقدمي البرامج الرياضية في مصر والوط العربي، أستقطب قناة اوت تايم سيورت الجديد في الجدول التالي:

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 11861 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5\6

طريقة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021

يمكنك إعادة ضبط تردد اون سبورت الجديد 2021 ومتابعة جميع المباريات عن طريق الخطوات التالية:

النقر على القائمة الرئيسية من ريموت الريسيفر “Menu”.

تظهر لك قائمة جديدة، قم باختيار التركيب “Installation”.

أختر إضافة تردد جديد على القمر الصناعي النايل سات.

إضافة تردد أون سبورت الجديد مع معامل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

مع معامل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ. ثم أضغط على كلمة بحث والانتظار بضع ثواني حتى يتم تحميل القناة ثم أضغط على OK.

الضغط على زر الخروج “Exit” والاستمتاع بالمباريات والاستوديو التحليلي.

ON TIME SPORTS 2021

تقوم قناة أون سبورت ببث العديد من البرامج الرياضة لخاصة بالمباريات، كما أنها حاصلة على حقوق الملكية الفكرية وحقوق البث لكثير من المباريات منها: