نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضرب نار| مجموعة السعودية في تصفيات كاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لقارة أسيا عن مجموعة قوية جداً من المتوقع أن تشهد مباريات نارية من الطراز العالمي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وجاء منتخبي السعودية والإمارات في التصنيف الثالث في التصفيات التي تضم 12 منتخباً بينما جاء في التصنيف الأول اليابان وإيران وفي التصنيف الثاني كوريا الجنوبية واستراليا.

نتيجة قرعة كأس العالم 2022 لقارة آسيا

المجموعة الأولى:

الإمارات

كوريا الجنوبية

العراق

سوريا

لبنان

إيران

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تضم مجموعة السعودية أقوى الفرق على مستوى قارة آسيا، ويطمح المنتخب السعودي وجماهيره تصدر المجموعة والصعود مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، لما تضمه قائمة منخب السعودية من مجموعة متميزة من النجوم الصاعدين بقوة والذين يرفعون ثقف الطموحات لجماهير المملكة العربية السعودية في مشوار كأس العالم قطر 2022.

المجموعة الثانية

السعودية

أستراليا

الصين

عمان

فيتنام

اليابان

موعد مباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تبدأ التصفيات يوم 2 سبتمبر2021 ولمدة 4 شهور فتنتهي في شهر مارس وحينها سيتم الإعلان عن المنتخبات المشاركة عن قارة آسيا، والذي يطمح الجمهور أن تضم أكثر المنتخبات العربية في القارة والمشاركة في التصفيات:

تبدأ السعودية مباريات المجموعة بمباراة فيتنام يوم 2 سبتمبر 2021 على أرض المملكة العربية السعودية، وتخرج لمنتخب عمان يوم 7 سبتمبر 2021 ثم تواجه تواجه اليابان في الجولة الثالثة على أرض المملكة في المباراة القوية والتي ستحدد بشكل كبير شكل المجموعة والفرق المتأهلة وتكون المواجهة يوم 7 اكتوبر 2021 وتستضيف الصين في الجولة الرابعة يوم 14 اكتوبر وتخرج لمواجهة استراليا في الجولة الرابعة يوم 11 نوفمبر وبهذا تكون السعودية قد انتهت من مواجهات الذهاب ويتبقى مباريات الإياب التي ستحدد بكل تأكيد المتأهلين عن المجموعة، ومن الأشياء التي تثير التفاؤل أن المباريات الأولى ضد منتخبي اليابان والصين ستكون على أرض المملكة العربية السعودية وهذا ما يزيد فرصة السعودية من الفوز وضمان التأهل مبكراً وسيدافع ويقاتل في الجولات الأخيرة لعدم الخسارة خارج الأرض لتُصبح بطاقة التأهل من نصيبه.