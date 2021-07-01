تردد قناة أون تايم سبورت الجديد بعد تغييره 11861 وكيف تعيد ضبط تردد قناة OnTime Sports

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن توقف البث القديم بالأمس وأعلنت عن التردد الجديد للقناة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الأمر الذى دعا جمهور القناة ومتابعيها إلى بعض القلق، سيما وأن أغلب المتابعين لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتغيير تردد القناة عبر جهاز الريسيفر، ما دعانا في هذا المقال إلى شرح طريقة تغيير تردد قناة اون تايم سبورت على الريسيفر وشاشة التليفزيون، وذلك من خلال الخطوات التالية، حيث تشترك أغلب الأجهزة في نفس الخطوات:

كيفية تغيير تردد قناة أون تايم سبورت إلى التردد الجديد:

فتح القائمة الرئيسية من خلال جهاز التحكم الخاص بالرسيفر (الريموت كنترول) وإدخال كلمة السر، والتى تكون في العادة أربعة أصفار متتالية، ما لم يتم تغييرها.

اختيار قائمة الضبط الهوائي، ثم اختيار القمر الصناعي (النايل سات).

اختر البحث اليدوي، والذى من خلاله تقوم بكتابة تردد القناة يدوياً.

ملحوظة : في حالة اختيار البحث الآلي سوف يتم حذف كافة القنوات القديمة وإعادة تنزيلها من جديد.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد:

التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت كما يلى

القناة القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ أون تايم سبورت نايل سات 11861 رأسي 27500 5/6

قناة أون تايم سبورت:

تتميز قناة أون تايم سبورت ببث العديد من المباريات التى تهم عشاق الساحرة المستديرة سواء على المستوي المصري أو العربي أو العالمي، من خلال مجموعة لامعة من مقدمى البرامج ومحللى المباريات لحظة بلحظة، لا سيما مباريات الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة للعديد من الألعاب الأخري بخلاف كرة القدم مثل كرة اليد وكرة السلة.

برامج قناة أون تايم سبورت:

يتم بث العديد من البرامج الرياضية المميزة على قناة أون تايم سبورت والتى تحظى بنسبة عالية من المشاهدة في مصر والعالم العربي، ومن أهم برامجها :