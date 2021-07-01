المنتخبات المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 .. جدول دور الثمانية وموعد المباريات

بعد إسدال الستار على دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها دولة البرازيل، والتي تعتبر من أقوى البطولات القارية، ولا سيما أن نجوم المنتخبات المشاركة هم ركائز أشهر الأندية في أوروبا، وتقام البطولة كل 4 سنوات، وتشهد مشاركة أقوى المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية، وتعتبر نسخة كوبا أمريكا 2021م، هي النسخة السابعة والأربعين، حيث تعد تلك البطولة من أقدم بطولات كرة القدم للرجال على مستوى العالم، ويشرف عليها الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم المعروف بإسم “الكونميبول“، وقد قرر الاتحاد إقامة فاعليات البطولة الحالية في البرازيل بعد سحبها من الأرجنتين بسبب انتشار جائحة كورونا بها، وذلك بعد أن تم تأجيلها لمدة عام كامل، ونوضح خلال السطور التالية المنتخبات المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021، تأهل ثماني فرق من المجموعتين التي تضم كل منها 5 منتخبات في تلك البطولة وهي :

منتخب الأرجنتين

حسم المركز الأول في المجموعة الأولى .

حصد المنتخب الارجنتيني 10 نقاط .

قاد النجم ميسي فريقه إلى دور الثمانية .

يلتقي منتخب الارجنتين مع منتخب الإكوادور رابع المجموعة الثانية الذي حصل على ثلاث نقاط في دور المجموعات .

منتخب البرازيل

مستضيف البطولة، بعد تربعه على قمة المجموعة الثانية .

جمع فريق السامبا 10 نقاط، من لقاءات الدور الأول .

يلتقي منتخب البرازيل في ربع النهائي مع رابع المجموعة الأولى وهو منتخب تشيلي، الذي حسم المركز الثاني في المجموعة الأولى .

الفرق الأربعة المتأهلة الأخرى لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2021

منتخب بيرو

تأهل بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى .

حصل منتخب بيرو على 7 نقاط من لقاءات دور المجموعات الأربعة .

منتخب باراجواي

تاهل بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الأولى .

حصد منتخب باراجواي 6 نقاط من لقاءات دور المجموعات .

منتخب أوروجواي

تاهل بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى .

حصد منتخب باراجواي 7 نقاط من لقاءات دور المجموعات .

منتخب الأكوادور

تاهل بعد حصوله على المركز الرابع في المجموعة الثانية .

حصد منتخب باراجواي 3 نقاط من لقاءات دور المجموعات .

جدول دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2021

يتم لعب بطولة كوبا أمريكا من مجموعتين، كل مجموعة تضم 5 منتخبات، يتأهل أول أربع منتخبات من كل مجموعة في ربع النهائي، حيث يلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويلعب وصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الأولى يلعب مع رابع المجموعة الثانية، ويأتي جدول دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا على النحو التالي :