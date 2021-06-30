نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وكايزر في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الكرة المستديرة في مصر وفي الوطن العربي وأفريقيا، المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي المصري، وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دروري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث يسعي الأهلي إلى تحقيق البطولة العاشرة في تاريخه وللمرة الثانية في علي التوالي والوصول إلي كأس العالم للأندية للمرة الثانية علي التوالي، بينما يسعي الفريق الجنوب أفريقي إلي تحقيق حلم تحقيق البطولة الأغلي في القارة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد مباراة الأهلي وكايز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة للمباراة بالإضافة إلي وموقف الحضور الجماهيري للمباراة النهائية والجوائز المالية للبطولة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مشوار الأهلي وكايزر للوصول لنهائي أبطال أفريقيا

نجح فريق الأهلي المصري في الوصول إلي مباراة النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعد أن أقصى نظيره الترجي التونسي بنتيجة 4 بدون مقابل حيث نجح في أحراز هدف في ملعب رادس عن طريق اللاعب محمد شريف وفي مباراة العودة فاز بنتيجة 3 أهداف نظيفة أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات، ويأمل جمهور الأهلي في تحقيق البطولة العاشرة وتحقيق النجمة الكاملة مثل العام الماضي حيث نجح الفريق في الفوز بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس مصر وثالث كأس العالم للأندية وكاس السوبر الأفريقي .

وعلي الجانب الأخر صعد فريق كايرز تشيفز إلي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أقصى فريق الوداد المغربي في دور نصف النهائي في مفاجأة غير متوقعة، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل في المغرب علي ملعب الوداد، وتعادل بدون أهداف في مباراة العودة ليخطف تذكرة الصعود إلي المباراة النهائية مع الأهلي المصري.

موعد والدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يستضيف ملعب محمد الخامس في المغرب المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حيث حدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الملعب المستضيف، بدون النظر عن عدم صعود فريق الوداد إلي المباراة النهائية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها الإتحاد بلعب المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط.

وتنطلق المباراة يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ولم يعلن حتي الآن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم حكم المباراة.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا

حصلت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تبث المباراة النهائية بين الأهلي المصري وكايزر تيشفز في السابع عشر من يوليو المقبل علي قنواتها بشكل حصري وتستضيف القناة أفضل المحللين الرياضين في مصر وفي الوطن العربي.

الحضور الجماهيري لنهائي بطولة أفريقيا

لم يصدر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرارات تخص الحضور الجماهيري لمواجهة الأهلي وكايزر تيشفز في المباراة النهائية، ولكن من المقرر أن يشهد اللقاء حضور جماهيري وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا بعد أن عادت الجماهير إلى العديد من البطولات والمسابقات بعد منعها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2021

وضع الإتحاد الفريقي لكرة القدم قائمة الجوائز للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من دوري المجموعات حتي النهائي والحاصل علي البطولة علي النحو التالي: