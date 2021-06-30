نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة السعودية والسنغال في كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه المنتخب السعودي نظيره السنغالي في الدور نصف نهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت سن 20 عاما والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة والتي تستمر فعالياتها حتي السادس من شهر يوليو المقبل ويشرف عليها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث يسعي المنتخب السعودي لخطف بطاقة التأهل إلي دور نصف النهائي بعدما تأهلت مصر والجزائر لهذا الدور بعد إقصاء منتخب طاجيكستان والمغرب علي الترتيب في مواجهات مثيرة.

ونتعرف في السطور التالية علي مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وأبرز النتائج والمباريات المتبقية في الدور، وموعد مباراة السعودية والسنغال وتونس وجزر القمر في ربع نهائي البطولة وكذلك القنوات الناقلة للمباريات وترتيب السعودية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب

شهدت مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب مواجهات حماسية، حيث حقق المنتخب المصري الفوز علي نظيره طاجيكستان، بثلاثية نظيفة في مباراة تفوقت فيها مصر بشكل واضح وسجل كلا من أحمد شريف وأحمد حواس ويوسف محمد أهداف المباراة الثلاثة علي أرضية استاد القاهرة الدولي.

وفي المباراة الثانية التي جمعت منتخب الجزائر بشقيقه منتخب المغرب، شهدت المواجهة ندية قوية بين المنتخبين وانتهى اللقاء بهدف لكل منتخب سجل للجزائر اللاعب سامي محور وتعادل للمغرب اللاعب محمد دريد وتم اللجوء إلي ركلات الترجيح والتي رجحت كفة المنتخب الجزائري بنتيجة 4-3 ليصبح الجزائر ثاني منتخب متأهل لدور نصف نهائي بعد مصر.

ويكتمل مربع الصاعدين إلي دور نصف نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت سن الـ 20 عاما، اليوم الأربعاء الثلاثين من يونيو حيث يلتقي منتخب السعودية نظيره السنغالي، كما يلتقي فريق تونس نظيره جزر القمر ليتحدد رسميا الصاعدين لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة السعودية والسنغال وتونس وجزر القمر في كأس العرب

تختتم منافسات دور الثمنانية لبطولة كأس العرب للشباب اليوم الأربعاء، حيث يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة منتخب السعودية ونظيره منتخب النسغال حامل اللقب لكاس العرب في النسخة الماضي، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الرابعة بتوقيت القاهرة.

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب تونس نظيره المنتخب جزر القمر، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت القاهرة علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب السعودية والسنغال إلي المباراة المنتظرة اليوم في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعدما فاز منتخب تونس علي نظيره السعودين بهدفين مقابل هدف واحد وتأهل المنتخبين إلي هذا الدور، وعلي الجانب الأخر تأهل منتخب السنغال إلي هذا الدور بعد التعادل في المباراة السابقة علي نظيره العراق بهدف لكل منتخب حجز بها بطاقة التأهل ومواجهة منتخب السعودية في هذا الدور.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والسنغال

يمكن لمشاهدي ومتابعي بطولة كأس العرب للشباب تحت سن الـ 20 عاما متابعة مباريات البطولة المقامة في مصر وتستمر حتي السادس من شهر يوليو المقبل علي قنوات أون تايم سبوت وقناة النيل سبورت بدون أي رسوم أو تشفير حيث تنقبل القناتان مباريات بدون أي مقابل علي القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب السعودية والسنغال في كأس العرب

وكان المنتخب السعودي قد نجح في تحقيق وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب للشباب، بعدما حقق الفوز في مواجهتين حصد خلالهما 6 نقاط وخسر أمام منتخب تونس الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط في 3 مباريات فاز فيها جميعها بدون خسارة أو تعادل في أي مواجهة.

وعلي الجانب الأخر، احتل منتخب السنغال صدارة مجموعته الثالثة في البطولة، بعدما فاز في مباراتين وتعال في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة وجمع نحو 7 نقاط.