ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا 4-1
اكتسح منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بوليفيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أرينا بانتانال" في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل حتى يوم 11 يوليو القادم.
وسجل رباعية الأرجنتين كل من النجم ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين (33 و42)، واليخاندرو جوميز في الدقيقة (6)، ولاوتارو مارتينيز بالدقيقة (65)، بينما أحرز هدف منتخب بوليفيا الوحيد اللاعب إروين سافيدرا بالدقيقة (60).
وبعد تأهلها سابقا، ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة التي شهدت فوز الأوروغواي على الباراغواي 1-صفر سجله اللاعب إدينسون كافاني في الدقيقة (21).
رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 10 نقاط دون خسارة في أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأوروغواي التي حققت انتصارين بعد بداية مخيبة.
كما حلت الباراغواي ثالثة برصيد 6، وتشيلي رابعة بخمس نقاط، فيما بقيت بوليفيا التي أقصيت سابقا الوحيدة في البطولة دون تسجيل أي نقطة.
وفي ربع النهائي، تلتقي السبت الأرجنتين مع الاكوادور رابعة المجموعة الثانية والأوروغواي مع كولومبيا. كما تلعب الجمعة البرازيل حاملة اللقب مع تشيلي والبيرو مع الباراغواي.
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