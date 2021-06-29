إنجلترا تهزم ألمانيا وتتأهل لربع نهائي اليورو
تأهلت إنجلترا إلى دور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة القدم بفوزها 2-صفر على غريمتها ألمانيا بعد أن هز رحيم سترلينج وهاري كين الشباك في الشوط الثاني باستاد ويمبلي يوم الثلاثاء.
وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 عندما مرر لوك شو كرة عرضية من اليسار إلى سترلينج الذي بدأ الهجمة وأنهاها بلمسة بسيطة في الشباك من مدى قريب ليشعل حماس الجماهير.
وسجل كين الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة عرضية من البديل جاك غريليش انقض عليها كين بضربة رأس في شباك الحارس مانويل نوير.
كما أبلى الحارس جوردان بيكفورد بلاء حسنا في التصدي لمحاولة من تيمو فيرنر قبل أن يبعد تسديدة قوية من كاي هافرتس. وفي الجانب الآخر، تدخل ماتس هوملز ليحرم كين من التسجيل في الدقيقة 45.
ويلعب المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية ضد السويد أو أوكرانيا اللذين يلتقيان في دور الستة عشر في غلاسكو في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
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