إسبانيا تتأهل لربع النهائي يورو 2020 بعد مباراة ماراثونية أمام كرواتيا

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عمر شويل - جدة إسبانيا تتأهل لربع النهائي يورو 2020. بعد الفوز على منتخب كرواتيا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الإثنين على ملعب باركن ستاديون, في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتعد تلك المباراة الماراثونية من أكثر المباريات التي تم تسجيل الأهداف بها حيث جاء مجموع الأهداف 8 أهداف في المباراة. وجاءت المباراة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″.

إسبانيا تتأهل لربع النهائي يورو 2020

جاء الهدف الأول لمنتخب كرواتيا بطريقة غريبة جِدًّا. بعدما مرر مدافع منتخب إسبانيا “بيدري” الكرة لحارس المرمى “أوناي سيمونمن” منتصف الملعب. لكن يفشل الحارس من السيطرة عليها لتسكن الشباك في الدقيقة 20.

وعاد منتخب إسبانيا إلى اللقاء سَرِيعًا ليحرز هدف التعادل عن طريق اللاعب “بابلو سرابيا” في الدقيقة 38. لينتهي الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل منهما.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، وبعد مرور 12 دقيقة. سجل “سيزار أزبلوكيتا” الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد إرسال عرضية متقنة من ناحية اليسار. ليعلن تقدم منتخب بلاده في النتيجة.

وبعد مرور 77 دقيقة من مجريات المباراة، استطاع فيران توريس أن يستجل الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا. وجاء الهدف بعد استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء ليتوغل بها فيران ويراوغ دفاع منتخب كرواتيا ويسكن الكرة في الشباك لعزز التقدم لمنتخب بلاده.

وبعد العديد من المحاولات من جانب المنتخب الكرواتي للعودة للمباراة. تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه ميسلاف اورسيتش قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بخمس دقائق.

بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة أشار حكم المباراة بأضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع. وتمكن المنتخب الكرواتي من استغلال الدقائق المتبقية وتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب ماريو باساليتش، بعد تسديدة قوية بالرأس من داخل منطقة الجزاء.

ولجأ المنتخبين الأسباني والكرواتي إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء وقت المباراة وتعادلهما بثلاث أهداف لكل منهما.

وفي الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول, تمكن ألفارو موراتا من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب إسبانيا, بعد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 103، تمكن ميكيل اويارزابال، من إضافة الهدف الخامس والأخير لمنتخب بلاده بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليحسم تأهل منتخب بلاده إلى دور ربع النهائي على حساب المنتخب الكرواتي.

وبعد تأهل المنتخب الأسباني سوف يواجه المنتخب السويسري الذي فاز على المنتخب الفرنسي بالأمس, من مجريات الدور الربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″..