انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تودع يورو 2020 في مفاجأة غير متوقعة إليكم التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فرنسا تودع يورو 2020 ، ليسيطر، ويعم الحزن على جميع الفرنسيين، من بعثة المنتخب، ولاعبين، وكذلك الجماهير الفرنسية، وشكل ذلك مفاجأة، لم يتوقعها أحد، حيث كان منتخب الديوك، أحد أبرز المرشحين لنيل البطولة، هذا العام، وقد جاء خروج المنتخب الفرنسي، من بطولة يورو 2020، قبل بلوغ دور ال8، بسبب الخسارة الدراماتيكية المفاجأة، للمنتخب الفرنسي، أمام المنتخب السويسري، وذلك بعد لجوء الفريقين لركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء الأصلي، بالتعادل بثلاثة أهداف، لكل منهما. فأليكم تفاصيل المباراة، التي جمعت بين منتخبي فرنسا، وسويسرا، تلك التي انتهت منذ قليل، والتي أدت لخروج المنتخب الفرنسي، من البطولة، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

فرنسا تودع يورو 2020 بعد مباراة مثيرة أمام سويسرا:

جاء توديع فرنسا ليورو 2020، بعد مباراة حماسية أمام سويسرا بنتيجة (5-4)، بركلات الترجيح، بعدما ضيع مبابي، ركلة الجزاء الخامسة، للديوك، حيث تعادل الفريقان بنتيجة (3_3)، وقد بدأ التسجيل، هاريس سيفيروفيتش لسويسرا، بالدقيقة 15، ثم أهدرت سويسرا، بلنتي بالدقيقة 52، ثم عادت فرنسا بهدف كريم بنزيما، بالدقيقة 57، وبالدقيقة 58، وضع بنزيما الهدف الثاني لفرنسا، وجاء الهدف الثالث لفرنسا، من بول بوجبا بالدقيقة 75، ليظن عدد كبير من مشاهدي المباراة، أن فرنسا قد ضمنت التأهل، إلا أن سويسرا، عادت بهدفين، واحدا لسيفيروفيتش، في الدقيقة 81، أما الهدف الثالث، هذا الذي أعاد سويسرا للمنافسة، جاء في الدقيقة 90، من جافرانوفيتش لينتقلا لشوطين إضافيين، ينتهينان بالتعادل، لتحسم ضربات الترجيح نتيجة اللقاء، لتتأهل سويسرا لدور ال8.

الفرق المتأهلة لدور ال8 يورو 2020:

فرنسا تودع يورو 2020، لتتأهل سويسرا بدلا منها، لدور ال8، لتكون بذلك سويسرا، سادس الفرق المتأهلة، بعد تأهل كل من منتخب الدنمارك، على حساب ويلز، ومنتخب إيطاليا، بعد فوزه على النمسا، ومنتخب الشيك، بعد الانتصار على المنتخب الهولندي، وبلجيكا بعد تغلبها على البرتغال، والمنتخب الإسباني، بعد فوزه على منتخب كرواتيا، ليتبقى بذلك فريقان، سيلحقا بال6 فرق الأخرى، لدور ال8، بعد انتهاء مباريات اليوم. جدير بالذكر أن المباراة القادمة لمنتخب سويسرا، في دور ال8، ستكون أمام المنتخب الإسباني، يوم الجمعة القادمة، لتحديد المتأهل منهما لنصف النهائي.