موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة 2021/07/1 التشكيل المتوقع والقناة الناقلة وترتيب جدول الدوري

يستقبل أستاد الأهلي we السلام موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، في قمة من قمم كرة القدم المصرية ضمن مباريات الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز، تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت يوم الخميس القادم 2021/07/01، في الساعة ألتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأهلي المنتشي بالصعود إلي النهائي الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي 4-صفر بمجموع اللقاءين، يدخل اللقاء وهدفه الفوز والدخول في المنافسة المحلية قبل اللقاء الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، جمعهم من لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وهزم في لقاءين، سجل لاعبوه 35 هدف وسكنت شباكه 14 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

الدفاع ” أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني”.

الوسط ” عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات”.

الهجوم ” محمد شريف”.

أما فريق بيراميدز فهو في حالة معنوية سيئة، بعد خروجه من الدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح، ويسعى في تجاوز أحزانه من خلال الفوز على المارد الأحمر كي تكون دفعه معنوية كبيرة للفريق في مشواره في الدوري، الذي يعاني فيه منذ بداية الموسم فهو في الترتيب العاشر قبل هذا اللقاء برصيد 34 نقطة، من لعب 22 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات، سجل مهاجموه 31 هدف وسكنت شباكه 26 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى ” أحمد الشناوي”.

الدفاع ” أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتحي”.

الوسط ” أحمد توفيق، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، نبيل دونجا، إيرك تراوري”.

الهجوم ” إبراهيم عادل”.

ترتيب جدول الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 1 - 0 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 المصري البورسعيدي 27 11 10 6 7 27:37 10 43 3 الأهلي 19 12 5 2 15 14:35 21 41 4 سموحة 27 8 16 3 7 33:43 10 40 5 الاتحاد السكندري 27 10 8 9 7 31:31 0 38 6 إنبي 1 - 1 27 9 10 8 7 29:30 1 37 7 مصر المقاصة 0 - 1 26 10 6 10 8 32:27 -5 36 8 الجونة 27 8 11 8 7 29:28 -1 35 9 بيراميدز 22 8 10 4 12 26:31 5 34 10 طلائع الجيش 27 9 7 11 7 31:36 5 34 11 سيراميكا كليوباترا 26 7 11 8 8 34:34 0 32 12 الإسماعيلي 26 9 8 9 8 31:34 3 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 1 - 1 25 7 8 10 9 32:27 -5 29 15 أسوان 26 6 6 14 8 44:20 -24 24 16 وادي دجلة 26 4 10 12 8 32:23 -9 22 17 البنك الأهلي 25 4 10 11 9 34:25 -9 22 18 الانتاج الحربي 25 3 8 14 9 47:22 -25 17

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة