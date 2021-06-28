انت الان تتابع تفاصيل خبر إجازات شهر يوليو بلغ عددها 17 يوم تعرف عليها الان يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إجازات شهر يوليو ، تفصلنا أيام قليلة عن دخول شهر 7 (شهر يوليو)، وبدأ الكثيرين في السؤال، عن أيام الإجازات، والعطل الرسمية بهذا الشهر، حيث قد بلغت عدد الإجازات، والعطل الرسمية 17 إجازة، وعطلة، انقسمت ل10 أيام عطل رسمية اعتيادية (جمعة وسبت)، و7 أيام أعياد، ومناسبات، وقد أعرب البعض، من المختصين بشئون الاقتصاد، عن قلقهم من تعرض الاقتصاد المصري، لأي تذبذب، بسبب كثرة الإجازات بهذا الشهر كما طالب بعضهم بضم بعض الاجازات كما حذر كذلك المسئولين عن الصحة من التهاون بسبب كثرة الإجازات خلال يوليو، والإكثار من التجمعات، وطالبت الجميع بتوخي الحظر، خصوصا في إجازة عيد الأضحى، حيث تكثر التجمعات في الأعياد. فأليكم مواعيد العطل الرسمية، عبر هذه المقالة، المقدمة عبر موقعنا: مصر فايف الإخباري. إجازات شهر يوليو 2021: الخميس 1 يوليو، بديل عن الأربع 30 يونيو، هذا الذي سيوافق ذكرى ثورة 30 يونيو. الجمعة 2 يوليو. والسبت 3 يوليو. الجمعة 9 يوليو. والسبت، العاشر من شهر يوليو. الجمعة 16 يوليو. والسبت 17 يوليو. الأحد 18 يوليو، سيضم أيضا لإجازة العيد. الاثنين 19 يوليو، سيوافق وقفة عرفات. إجازة عيد الأضحى، تلك التي ستبدأ منذ الثلاثاء 20 يوليو، حتى يوم الخميس 22 يوليو. الجمعة 23 يوليو. والسبت 24 يوليو. الأحد 25 يوليو، سيتم منح العاملين بالحكومة هذا اليوم إجازة، بمناسبة ال23 من يوليو، بدلا من الجمعة. الجمعة 30 يوليو. والسبت 31 يوليو. تحذيرات بشأن إجازات يوليو: جاءت تحذيرات من قبل المسئولين عن قطاع الصحة، من تهاون بعض المواطنين، بخصوص إجراءات التباعد الاجتماعي، في فترات الإجازات، وخاصة أثناء عيد الأضحى، حيث تكثر التجمعات، والزيارات العائلية في فترات الأعياد، حيث أكد المسئولين عن قطاع الصحة، إن انحصار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لا تعني التساهل.

كذلك جاءت تحذيرات، من بعض خبراء الاقتصاد، بشأن تأثر الاقتصاد المصري، بسبب كثرة الإجازات في شهر7، وهؤلاء يرون، أنه كان من الأفضل للدولة، أن تضم بعض الإجازات، بهدف تقليل أيام الإجازات في يوليو.

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