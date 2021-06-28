موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم والقنوات الناقلة مجانا في يورو 2020

مباراة المنتخب الأسباني اليوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2021 في كأس أمم أوروبا ستجمعه مع منتخب كرواتيا في دور الستة عشر، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز لكلا المنتخبان من أجل التأهل إلى دور الثمانية في اليورو، حيث تستكمل مباريات ثمن النهائي التي انطلقت بمباراة قوية التقى فيها منتخب الدنمارك مع منتخب ويلز، وانتهت بفوز الدنمارك برباعية دون رد، وحقق منتخب إيطاليا فوز صعب على النمسا بهدفين مقابل هدف وحيد لتتأهل بجدارة لربع النهائي، وحققت التشيك مفاجأة كبيرة، وأطاحت بمنتخب هولندا بالفوز بهدفين دون مقابل، وتأهلت بلجيكا بعد انتصار صعب ضد حامل اللقب بهدف دون رد، وتلعب فرنسا ضد سويسرا بعد إقامة موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

كرواتيا ضد اسبانيا في مباراة قوية يأمل فيها رفاق مودريتش تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور الثمانية، بعد أن تمكن من تخطي مرحلة المجموعات متواجدا في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بعد منتخب إنجلترا الذي تواجد في الصدارة، حيث جمعت كرواتيا أربع نقاط من خوض ثلاث مباريات حقق فيها الفوز في مباراة ضد منتخب اسكتلندا في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي، وتعادل في مباراة ضد منتخب التشيك في الجولة الثانية بهدف لكل فريق، بينما خسر في الجولة الأولى ضد منتخب إنجلترا بهدف دون رد.

منتخب إسبانيا يسعى لتحقيق الفوز ضد المنتخب الكرواتي، ومواصلة تفوقه ضده كما كان الحال في المباريات الثمانية التي جمعتهما في كافة البطولات، حيث تمكنت إسبانيا من تحقيق أربع انتصارات، وفازت كرواتيا في ثلاث مباريات، وانتهت مباراة بينهما بالتعادل، والمباراة الأخيرة التي جمعتهما كانت في دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز المنتخب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم

4:00 توقيت جرينتش.

5:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، والأردن.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا ضد كرواتيا مجانا