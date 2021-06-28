مواجهات ساخنة في كأس أوروبا

مواجهات ساخنة في كأس أوروباتتجه الأنظار اليوم الاثنين، إلى ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاغن حيث يستضيف لقاء من العيار الثقيل يجمع إسبانيا ونظيرتها كرواتيا، بالدور الـ16 من بطولة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

وارتقى منتخب الماتادور للمركز الثاني في مجموعته الخامسة برصيد 5 نقاط، خلف السويد (7)، وبات بإمكانه أن يحلم بالفوز باللقب القاري للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 1964 و2008 و2012.

فيما تسعى كرواتيا لبلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد عامي 1996 و2008.

وأما في المواجهة الثانية لهذه الليلة، تنشد فرنسا، بطلة العالم، التي لم تعكس صورة مشرقة عنها مع بداية كأس أوروبا، الفوز على جارتها سويسرا في ثمن النهائي، على ملعب "ناسيونال أرينا" في بوخارست، لطرد أشباح الشكوك التي ترافقها وإطلاق حملتها إلى المباراة النهائية، على الرغم من كثرة الإصابات التي تؤرق صفوفها.

وكانت فرنسا قد حسمت تأهلها إلى دور الستة عشر بعد تصدرها المجموعة السادسة.

أما منتخب سويسرا فتأهل عن المجموعة الأولى ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، حسب توقيت مكة المكرمة:

كرواتيا × إسبانيا – الساعة السابعة مساء.

فرنسا × سويسرا – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: روسيا اليوم