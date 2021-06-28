موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 ” الأهلي VS كايزر ” وتفاصيل اللقاء

موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، يرغب الآلاف من عشاق ومحبي كرة القدم الافريقية في الاستعلام عن موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 وذلك بعدما حسم طرفي النهائي بالأمس، حيث استطاع النادي الأهلي المصري عبور الترجي التونسي بعد الفوز عليهم في الذهاب والإياب بمجموع لقاءات 4/0 بواقع هدف في مباراة الذهاب بتونس وثلاثة أهداف في مصر، بينما طرف النهائي الأخر هو نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي استطاع تخطي عقبة نادي الوداد المغربي بالتغلب عليه بهدف نظيف في المغرب والتعادل في جنوب افريقيا بدون أهداف، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات حول الموعد الخاص بالنهائي لدوري أبطال إفريقيا لعام 2021.

طرفي نهائي دوري ابطال افريقيا 2021

بعدما فاز النادي الأهلي على الترجي التونسي في المباراتين في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدما استطاع نادي كايزر تشيفز الوصول إلى المباراة النهائية بعد التغلب على الوداد في دور نصف النهائي، يُصبح النادي الأهلي الأكثر وصولًا إلى موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 بواقع 14 مرة استطاع خلالها الفوز بتسع ألقاب وأخر بطولة أفريقيا حققها النادي الأهلي كانت في عام 2020 الماضي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك المصري في نهائي القرن، بينما نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي يصعد للنهائي الأفريقي الأولي في تاريخه حيث لم يسبق للفريق الجنوب افريقي الوصول إلى النهائي من قبل.

موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021

حدد اتحاد الكرة الأفريقي (CAF) موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 لرسمي منذ فترة طويلة حيث قرر الكاف إقامة المباراة النهائية من دوري أبطال افريقيا لهذا العام في يوم السابع عشر من شهر يوليو القادم على أن تقام المباراة في دولة المغرب وبالتحديد في ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، ويسعى النادي الأهلي إلى حسم اللقب الأفريقي العاشر ليتقارب مع نادي ريال مدريد كأكثر نادي في العالم يفوز بالبطولات القارية بينما يسعى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لتحقيق اللقب الأفريقي الأول في تاريخه ليضع اسمه بين عمالقة القارة السمراء بعد تحقيق الوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.