موعد مباراة بلجيكا والبرتغال اليوم والقنوات الناقلة مجانا في يورو 2020

انطلقت بالأمس مباريات دور الستة عشر في يورو 2021، حيث تمكنت الدنمارك من اكتساح منتخب ويلز بأربعة أهداف دون مقابل، وتمكنت إيطاليا من تحقيق الفوز ضد النمسا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتستكمل المباريات اليوم حين يلعب منتخب هولندا مع منتخب التشيك، بالإضافة إلى موعد مباراة بلجيكا والبرتغال اليوم التي تنطلق في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل حامل اللقب المنتخب البرتغالي في استعادة هيبته، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعد أن عانى في مرحلة المجموعات، وأنهى تلك المرحلة متواجدا في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات تواجدت في ذلك المركز في المجموعات الست، ويتأهل لدور الستة عشر.

برازيل أوروبا في مواجهة صعبة ضد رفاق لوكاكو في ثمن نهائي اليورو، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز في المباراة من أجل بلوغ دور الثمانية، فلن تكفي نتيجة التعادل التي انتهت بها ثمانية مواجهات جمعت المنتخبين في كافة المسابقات، بينما حقق كل منتخب أربع انتصارات، وتأمل البرتغال في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة ضد رفاق هازارد، للتأهل لربع النهائي ساعية للعودة للانتصارات التي غابت عنها في آخر جولتين في مرحلة المجموعات، حيث بدأت البرتغال مشوارها في البطولة بتحقيق الفوز ضد منتخب المجر بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يتلقى الخسارة ضد منتخب ألمانيا في الجولة الثانية بهدفين مقابل أربعة أهداف، ثم تعادل أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة بهدفين لكل فريق، في نهائي مكرر لليورو انتهى بتسجيل رونالدو لهدفي برازيل أوروبا، وسجل بنزيمة هدفي فرنسا.

المنتخب البلجيكي يأمل في مواصلة مشواره الناجح في اليورو، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في البطولة، والتي بدأها بملاقاة منتخب روسيا بثلاثة أهداف دون رد، ثم تحقيق الفوز ضد منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب فنلندا، وحقق الفوز بهدفين دون رد سجلهما هيرادسكي “بالخطأ في مرمى فريقه”، والمتألق لوكاكو ليعتلي ورفاقه صدارة ترتيب المجموعة بجدارة، ولكن مهمته لن تكون سهلة ضد رفاق رونالدو كما كان الحال في مرحلة المجموعات.

موعد مباراة بلجيكا والبرتغال اليوم

8:00 توقيت المغرب.

9:00 توقيت مصر.

10:00 توقيت مكة المكرمة، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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