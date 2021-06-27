رئيس اتحاد الهوكي يلتقي المدربين والحكام والقضاة ويكرمهم تقديرا لجهودهم

التقى ظهر أمس طالب الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة بالمدربين والحكام والقضاة المنتسبين للاتحاد وذلك في قاعة الأكاديمية الأولمبية بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية، حيث استهل اللقاء بكلمة ألقاها طالب الوهيبي قدم فيها الشكر والتقدير للجميع على جهودهم الكبيرة التي قدموها وبذلوها خلال فترة تولي المجلس الحالي ادارة الاتحاد والتي ساهمت بشكل كبير في انجاح مهمة المجلس في الفترة من (٢٠١٦-٢٠٢٠) في مختلف الجوانب، كما طالبهم الوهيبي بالاستمرارية في هذا الاداء والمستوى الذي يقدمونه خلال الفترة القادمة خاصة وان السلطنة مقبلة في العام 2024 على استضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي وهذه الاستضافة تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع من اجل إنجاح هذه المهمة.

بعد ذلك قام طالب الوهيبي بتكريم المدربين والحكام والقضاة تقديرا لجهودهم مع مجلس الادارة الذي ستنتهي مهمته في شهر اغسطس القادم واختيار مجلس ادارة جديد للاتحاد .من جانب اخر يعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي اجتماعه الأخير برئاسة طالب الوهيبي رئيس اتحاد الهوكي وبحضور اعضاء المجلس وذلك على متن اليخت (سيق) في الساعة الواحدة ظهرا، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة من الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالانتخابات للدورة الانتخابية ” 2021 ـ 2024 ” وغيرها من الامور الخاصة بالاتحاد.

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