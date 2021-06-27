لجنة الانتخابات باتحاد السباحة تعلن القائمة الأولية للمترشحين

المقعد النسائي الإلزامي يشهد تقدم 5 مرشحات أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد العماني للسباحة القائمة الاولية للمترشحين لمجلس الادارة للدورة الانتخابية “ 2021ـ 2024 “ والتي اعتمدتها ظهر يوم امس، حيث ترشح لمنصب الرئيس مرشحان هما طه بن سليمان الكشري و ناصر بن سعيد العلوي وفي منصب نائب الرئيس مترشح واحد وهو طارق بن سالم الهاشمي وفي منصب الامين العام كل من مال الله بن مبروك البوسعيدي و الدكتور ناصر بن محمد العوفي وفي منصب امين الصندوق سالم بن حمد الحسني وفي منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) الدكتورة زهرة بنت ناصر الحجرية ومديحة بنت سعيد السليمانية وفتحية بنت سعيد السعيدية و رقية بنت محمد الحبسية وعزة بنت عامر الحبسية ومنصب عضو مجلس الادارة كل من احمد بن محمد الحكيم و سعيد بن مسعود المطروشي ومحمد بن سيف الكيومي وابراهيم بن سيف الوهيبي و احمد بن علي المرهون و عبدالله بن بريك المعمري و علي بن خلف الشيدي .

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