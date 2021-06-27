افتتاح مسار السلك المعدني (فياقيراتا ) بالجبل الأخضر

متابعة ـ سليمان أولاد ثاني:

افتتح مسار السلك المعدني (فيافيراتا ) بالجبل الأخضر والتابع لفريق القمة للمغامرات و الذي يعتبر مشروعا شبابيا عمانيا بجهود شبابية من أبناء النيابة المحبين و الممارسين لهواية المغامرات الجبلية، وذلك تحت رعاية سعادة حمدان بن ناصر الرميضي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى.

حفل الافتتاح كان في موقع المشروع بقرية الشريجة بالجبل الأخضر و الذي يعتبر من أجمل المواقع المطلة على القرية والمدرجات الزراعية و قد تم اختيار الموقع نظرا لجمالية المكان و بعد الموافقات الرسميه من جهات الاختصاص و وفقا لمواصفات الأمن السلامة.

حفل الافتتاح تضمن كلمة رئيس الفريق مدّاد بن حارب الريامي والتي تضمنت شرح تفاصيل المشروع والذي سيخدم السياحة المحلية و يعتبر رافدا كبيرا وعامل جذب سياحيا لهواة المغامرات، حيث إن المسار يبلغ طوله ١٨٠ مترا ويحتوي على ثلاثة جسور مختلفة، الجسر الحديدي وجسر السلك وجسر الدرج، وإيضاً يحتوي المسار على أكثر من ٧٠ درجة مشي وأكثر من ٩٠ ركيزة.

وهذا المشروع تم تصميمه على مواصفات عالمية و تم فحصه من قبل مختصين عالميين عمانيين دوليين. بعد ذلك تحدث سعادة عضو مجلس الشورى راعي المناسبة عن أهمية مثل هذه المشاريع الشبابية وأن الحكومة الرشيدة داعمة دائماً وأبداً لها، ثم قام سعادته برفع الستار عن لوحة افتتاح المشروع وأيضاً بقص الشريط لبدء المشاركين بالافتتاح بتجربة المسار.

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