النصر السعودي يحاول إقناع الكوري سو بالرحيل عن الفريق

الرياض ـ د. ب. أ: كشفت تقارير صحفية سعودية امس عن رغبة نادي النصر السعودي في منح الكوري الجنوبي كيم جين سو، الظهير الأيسر للفريق، جزءا من راتبه السنوي لإقناعه بالرحيل عن الفريق، خلال الفترة الحالية.وتسعى إدارة نادي النصر للتخلص من كيم جين سو خلال الفترة الحالية، في ظل عدم قناعة مسؤوليه بما قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة وفقا لصحيفة “الرياضية” امس .وتعرض سو لقطع في وتر أخيل خلال مواجهة فريقه أمام الرائد، ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ديسمبر الماضي.ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن إدارة النصر لم تتوصل لاتفاق مع كيم جين سو، سواء بإعارته إلى جيونبك هيونداي الكوري، أو حتى منحه مخالصة مالية.وأشارت الصحيفة إلى أن كيم سيحصل على جزء من راتبه السنوي، والذي يقدر بمليون و800 ألف دولار، والسماح له بالعودة إلى جيونبك الكوري.وانضم كيم جين سو، إلى صفوف النصر في سبتمبر الماضي بعقد يمتد لعامين وشارك مع الفريق في ثماني مباريات فقط.

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