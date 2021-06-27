الأهلي المصري يقسو على الترجي ويواجه كايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

في الرياضة 27 يونيو,2021

القاهرة ـ د. ب. أ: تأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه الترجي التونسي 3 /صفر امس الاول في إياب المربع الذهبي للبطولة.وجاء فوز الأهلي بثلاثية على استاد السلام بعد أن فاز بهدف دون رد في رادس خلال مباراة الذهاب ليتفوق في مجموع اللقاءين بأربعة أهداف دون رد.ومهد التونسي علي معلول لفوز الأهلي بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 38 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد إلياس شتي لاعب الترجي.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تكفل بتسجيل هدف الفوز في رادس، ثم سجل زميله حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع كايزر شيفس الجنوب افريقي والذي تأهل للنهائي على حساب ضيفه الوداد المغربي بعد أن تعادلا سلبيا في مباراة الإياب في وقت سابق اليوم عقب فوز كايزر شيفس بهدف في مباراة الذهاب.وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 17 يوليو المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.ويتطلع الأهلي حامل اللقب للفوز باللقب القاري الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه لتعزيز الرقم القياسي الذي ينفرد به.وجاءت بداية المباراة هادئة تماما ولم تشهد أول عشرين دقيقة أي فرص تذكر.أولى ملامح الخطورة جاءت مع حلول الدقيقة 28 عبر تسديدة بعيدة المدى من عبد الرؤوف بن غيث لكن حارس الأهلي محمد الشناوي تصدى له وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية لم تستغل.واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الأهلي مع طرد إلياس شتي مدافع الترجي بعد عرقلته لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، وتقدم علي معلول للتسديد وأحرز هدف السبق للنادي المصري في الدقيقة 38.ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي الأهلي نصف المباراة الأول متقدما بهدف معلول.وتمكن محمد شريف من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفريق انتهت عند محمد مجدي أفشة الذي أرسل تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء لشريف الذي سدد من لمسة واحدة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

ولم ينتظر الأهلي طويلا لتسجيل الهدف الثالث والذي أحرزه حسين الشحات بعد أربع دقائق فقط من هدف شريف ، عندما استغل تمريرة أخرى متقنة من المتألق أفشة قابلها الشحات بتسديدة رائعة في الشباك التونسية.وكاد شريف أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 67 بعد تمريرة ذكية من أكرم توفيق ليسدد شريف كرة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن معز بن شريفية حارس مرمى الترجي وقف له بالمرصاد، وألغى الحكم هدفا للأهلي في الدقيقة 69 بداعي التسلل ضد محمود كهربا.ومرت آخر ربع ساعة من المباراة دون أي جديد لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.