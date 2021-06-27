موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كايزر تشيفز فى نهائي أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كايزر تشيفز فى نهائي ابطال افريقيا حيث تقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى المصرى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي المباراة المرتقبة من عشاق ومحبي النادي الأهلي يوم السبت 17/7/2021، وتنطلق المباراة على ملعب محمد الخامس بالمغرب، تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021، حيث يسعى النادى الأهلى نحو تحقيق النجمة العاشرة، فيما يطمح كايزر لتحقيق الفوز وكتابة التاريخ.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كايزر تشيفز

موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز تنطلق المباراة النهائية والختامية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا 17 يوليو القادم، وتقام المباراة المرتقبة على ملعب محمد الخامس بالمغرب وسط حضور كبار الاتحاد الإفريقى، وكانت المغرب قد نجحت فى الفوز بتنظيم حفل نهائى دورى الأبطال.

نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا 2021

يستضيف ملعب محمد الخامس بالمغرب المباراة النهائية فى بطولة دورى الأبطال منتصف يوليو المقبل، ويواجه الأهلى المصرى صاحب اللقب الأخير نظيره كايزر تشيفز ممثل جنوب إفريقيا بعد تأهل الفريقين بالمشوار الناجح.

وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات بى إن سبورت بعد تنظيم حفل ختامي للبطولة، بجانب إذاعة حفل تسليم الجوائز وتتويج الفريق الفائز.

مباراة الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

مشوار الأهلي حتى المباراة النهائية تأهل النادي الأهلي فى وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزانى برصيد 11 نقطة، ونجح فى إقصاء غريمه المعتاد صن داونز من ربع النهائى بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين، بدور نصف النهائي حقق انتصارا مريحا على فريق الترجى التونسى فى الذهاب 1-0، وفى لقاء العودة نجح فى الفوز 3-0 .

كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تأهل فريق كايزر تشيفز من المجموعة الثالثة بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وفى دور ال8 حقق الفوز فى الذهاب على سيمبا بنتيجة 4-0 وفى العودة خسر بنتيجة 3-0، نصف النهائى حقق مفاجأة مدوية بعد تغلبه على الوداد المغربى بهدف دون رد فى الذهاب وتعادل معه سلبيا فى لقاء العودة.

الجدير بالذكر أن النادى الاهلى يبحث عن اللقب العاشر فى تاريخه، بينما يلعب كايزر تشيفز النهائى الأولى فى تاريخه أملا فى كتابة تاريخ جديد له